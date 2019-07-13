2019-07-13T07:27:03+03:00
Происшествия

Депутат городской думы в Еврейской автономной области за тяжкие преступления отправится под суд

Народный избранник и бывший начальник МУП «ПТП» из Биробиджана использовал служебное положение для незаконного обогащения
Борис КОКУРИН
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Депутат городской думы в ЕАО за тяжкие преступления отправится под суд. Фото СУ СКР по ЕАОДепутат городской думы в ЕАО за тяжкие преступления отправится под суд. Фото СУ СКР по ЕАО
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Как удалось установить следователям депутат городской думы Биробиджана и бывший директора МУП «Пассажирские автотранспортные перевозки» Олег Костюк, не только использовал имущество городского предприятия для участия в незаконной предпринимательской деятельности, но и нанес весомый материальный ущерб своей организации.

- В 2016 году Костюк зная о тяжелом финансовом положении возглавляемого им МУП «ПАТП», создал условия для получения права осуществления пассажирских перевозок не имеющему какой-либо материально-технической базы ООО «Автовокзал». При этом он передал в аренду ООО «Автовокзал» 16 автобусов, принадлежащих МУП «ПАТП», по явно заниженной цене. Одновременно без каких-либо оснований организовал их стоянку и обслуживание за счет материально-технической базы, сил и средств МУП «ПАТП», тем самым возложив всю финансовую нагрузку на муниципальное предприятие и освободив коммерческое предприятие ООО «Автовокзал» от каких-либо трат и расходов. Также передал в аренду ООО «Автовокзал» 2 своих личных автобуса, оформленных на подставное лицо, уже по цене в 120 тысяч рублей в месяц за 2 единицы техники, за что получал стабильный доход на протяжении длительного периода, - рассказали в СУ СКР по Еврейской автономной области.

Как отмечают следователи автобусы, принадлежавшие Костюку, ходили по самым рентабельным маршрутам. В следующем году руководитель не остановился и передал фирме еще 19 автобусов ПАТП. Убытки муниципального предприятия составили около трех миллионов рублей. В то же время в налоговой инспекции ООО «Автовокзал» было зарегистрировано на подконтрольное ему лицо.

Мало того в августе 2017 года к нему обратились представители АО «Реммагистраль» с просьбой организовать доставку своих рабочих к объектам. Костюк предложил им заключить договор с «Автовокзалом», но по факту возили рабочих сотрудники подчиненного ему ПАТП. Свои личные автобусы он так же предпочитал ремонтировать за сет муниципального предприятия.

Сейчас бывшего директор и депутата городской думы обвиняют сразу по шести статьям уголовного кодекса Российской Федерации. Дело направлено в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU

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