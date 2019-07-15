Дым, колеса, квартиранты: В Хабаровске проходит театральный фестиваль «Наша темА»

ДЕРЖИМСЯ И СМОТРИМ

В этом году программа фестиваля крайне разнообразна, а его ритм не дает возможности зрителю замешкаться. С 12 по 20 июля ежедневно проходят показы эскизов спектаклей, перфомансы, лекции на тему современного театрального искусства. Доза инъекции театром в этом году чуть больше, чем в предыдущем, а времени столько же. Вот и остается театралам Хабаровска держаться в тонусе.

В Хабаровском краевом театре юного зрителя стартовал фестиваль-лаборатория актуальных текстов «Наша тема-2019»Фото: Борис КОКУРИН

Открытие долгожданного многими фестиваля было более чем аскетичным. Главным героем открытия стал все тот же «жигуленок», что и прошлом году. Косметически авто обновили, обрамив его цветами и логотипом фестиваля. Яростный продукт советского автопрома нагло выехал на площадку перед театром, где его же пассажиры начали снимать с него колеса. Позже эти колеса с нанесенными на них буквами были подвешены над центральным входом в театр, составив слова «Наша тема». А потом актеры вынесли стремянки и полезли на стену (буквально). Фасад обвесили инсталляциями, символизирующими каждый спектакль.

ЗАПРЕТОВ ЗДЕСЬ НЕТ

Настало время разрезать красную ленточку. В прошлом году, помнится, пилили длинную металлическую трубу, выкрашенную в красный. В этом - зажгли дымовые шашки, красные клубы дыма вытянулись в символическую ленточку. Фестиваль начался, и зрители ринулись в театр для изучения его потаенных уголков, которые в этот раз открылись самым любопытным. Хабаровский ТЮЗ всегда отличался от других театров тем, что пытался (и в основном успешно) снижать дистанцию между зрителем и актером. На этой «Нашей теме» чувствуется, что запреты для зрителя просто отсутствуют.

В Хабаровском краевом театре юного зрителя стартовал фестиваль-лаборатория актуальных текстов «Наша тема-2019»Фото: Борис КОКУРИН

- Задача фестиваля простая - немного сломать представление взрослых о детском спектакле. Постановка для детей - не обязательно веселая и красивая картинка. Никто из взрослых не может попасть в «шкуру» ребенка. Какие у него представления о добре? Какие краски? Сломать, конечно, не получится, - считает Константин Кучикин, художественный руководитель фестиваля. - Можно хотя бы пошатнуть представления о детском спектакле.

В Хабаровском краевом театре юного зрителя стартовал фестиваль-лаборатория актуальных текстов «Наша тема-2019»Фото: Борис КОКУРИН

«Наша тема» 16+ готовит не менее насыщенную программу. Для этой возрастной аудитории заготовлено 13 эскизов. Так, режиссер из Комсомольска-на-Амуре Виталий Федоров представит эскиз «Мур Амур или Комсомольский самурай», а хабаровчанка Ольга Подкопытова продолжит свое документальное исследование с хабаровскими подростками «Мясо. Другой вопрос».

КВАРТИРНИК В ГАРАЖЕ

Одна из странных и новаторских площадок в этом году в день открытия находилась в гараже театра. Так называемые «Арендаторы» заняли все пространство, от стен до подвала. Квартиранты ТЮЗа попробовали передать атмосферу вечеринок на «Облачке», но в огромном гараже. Благо, углов и закоулков там хватает. В одном садишься, ешь блины, в другом тебе сделают массаж, а пойдешь на выход - на танцпол попадешь. Парадом командовали Илья Воронцов (художник, «отец» хабаровского мема «Бесподобный Игорь») и Ольга Подкорытова, режиссер театра. Но командование было почти незаметным - царила непринужденная обстановка. Среди зрителей затесались и актеры, с удовольствием включившиеся в музыкально-развлекательную вакханалию.

Похоже, этот тренд сохранится на протяжении всего фестиваля: без запретов и ограничений говорить о том, о чем хочется, делать то, что считаешь правильным.

В Хабаровском краевом театре юного зрителя стартовал фестиваль-лаборатория актуальных текстов «Наша тема-2019»Фото: Борис КОКУРИН

КСТАТИ

Помимо этого в течение недели запланированы три лекции на тему современного театра, которые будут читать театральные критики и театроведы Глеб Ситковкий, Алена Карась и Антон Хитров. Они же будут оценивать работы участников фестиваля по пяти номинациям: Гран-при, Лучший спектакль, Лучшая режиссура, Лучшая женская роль и Лучшая мужская роль. Итоги «Нашей темы-2019» будут подведены 20 июля.