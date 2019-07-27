День железнодорожника 2019 в Хабаровске: программа мероприятий

День железнодорожника 2019 в Хабаровске приходится на третье августа - традиционно его отмечают в первый августовский выходной. За звучным названием-девизом скрывается большое доброе дело - благотворительный забег, который, между прочим, пройдет по всей России.

А приурочена акция не только ко Дню железнодорожника, но и к 45-летию начала строительства Байкало-Амурской магистрали, и в первую очередь участие в забеге примут именно работники железной дороги и их семьи. Однако организаторы приглашают абсолютно всех желающих - людей с большим сердцем, готовых внести свой вклад и помочь онкобольным детям.

- Цель проведения этого спортивного праздника - не только популяризировать здоровый образ жизни и вовлечь людей в занятия физкультурой и спортом, но и собрать средства на благотворительность, - отмечают организаторы забега в День железнодорожника 2019 в Хабаровске. - Мы включили в программу комплекс беговых соревнований на несколько дистанций - это 500 метров, 1520 метров и пять километров, а также всевозможные культурно-развлекательные мероприятия.

Каждый участник забега получит пакет со стартовым номером, фирменной футболкой и индивидуальным чипом для хронометража. Всем финишировавшим обязательно вручат памятную медаль, а особыми наградами отметят «достигших цели» - победителей забегов в День железнодорожника 2019 в Хабаровске. Кроме того, все бегуны получат пригласительные билеты на праздничный вечерний концерт, который состоится по окончанию спортивной части программы.

На забег жители и гости города, независимо от возраста, в том числе и дети с шести лет, могут попасть, зарегистрировавшись на сайте мероприятия, где им предложат выбрать дистанцию и сделать регистрационный взнос. Все денежные средства, внесенные участниками в День железнодорожника 2019 в Хабаровске, поступят в благотворительный фонд, который занимается помощью детям-инвалидам с онкологическими заболеваниями.

ГДЕ И КОГДА

День железнодорожника 2019 в Хабаровске пройдет на стадионе «Локомотив», ул. Клубная, 30 А. Третьего августа, старт в 10:00, окончание забегов в 14:00. Минимальный взнос на участие - 350 рублей, максимальный не ограничен. Регистрация и вся информация о мероприятии на сайте dvzdrun.ru.

ВАЖНО

Для участия в забеге на всех дистанциях необходима медицинская справка, в которой должно быть указано, что участник допущен к соревнованию и занятиям физической культурой без ограничений. Справка должна быть оформлена не ранее чем за полгода до забега.

А водителям не стоит забывать о том, что в этот день с 10:00 до 14:00 будет временно ограниченно движение транспорта по маршруту эстафеты, проходящему по улицам Клубной, Локомотивной, Машинистов и проезду Светофорному.