В Хабаровске на пикет против произвола избиркома выйдет партия «Справедливая Россия»

Руководитель Совета Регионального отделения партии «Справедливая Россия» в Хабаровском крае Игорь Глухов подал в администрацию города Хабаровска уведомление на проведение пикета «За справедливые выборы». Цель - добиться переноса даты голосования.

Восьмого сентября этого года в нашем регионе состоится масштабная выборная программа. Между тем, после окончания процедуры регистрации кандидатов в Избирательных комиссиях края оказалось, что некоторые политические партии потеряли значительное количество своих кандидатов.

К примеру, в Комсомольске-на-Амуре сняли кандидатов у коммунистов, партия «Зелёные» полностью потеряла свой список, а «Справедливая Россия» лишилась кандидата в мэры Комсомольска-на-Амуре.

- Избирательный процесс в Хабаровском крае превращается в очередной спектакль. Складывается мнение, что нынешние законы специально написаны так, чтобы потенциальные кандидаты при заполнении документов делали ошибки, за которые их впоследствии исключали из списков, – отметил Игорь Глухов. – Мне, как, замечу, зарегистрированному и пока не снятому через суд кандидату, становится тревожно, что даже за меня выбор уже сделан в кабинетах избирательных комиссий. Считаю, пришло время решительных мер, и вот мое предложение: не пора ли поставить вопрос о переносе даты выборов на более поздний срок, чтобы поправить законы и предоставить возможность всем участникам заново пройти процедуру регистрации, что позволит обеспечить в крае проведение справедливых выборов. Пусть выбирают люди, а не судьи и чиновники. Подробнее о своей позиции расскажу во время «справедливого» пикета, куда хочу пригласить всех, кто считает мою позицию достойной обсуждения.

Игорь Глухов предполагает собрать не меньше сорока человек, в числе которых будут не только сторонники партии, но и оппозиционеры, которым было отказано в регистрации на предстоящие выборы: Калинин, Аликин, Рошка, Сайков и многие другие.

Итогом пикета станет обращение эсеров в Центральную избирательную комиссию РФ с предложением о переносе даты выборов с 8 сентября на более поздний срок.

Пикет состоится в четверг, 8 августа 2019 года, с 17.00 до 19.00, по адресу: г. Хабаровск, ул. Муравьева-Амурского, 19 (здание Законодательной думы Хабаровского края).