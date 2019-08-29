Ирина Зикунова на радио "Комсомольская правда"

В утреннем эфире радио «Комсомольская правда»-Хабаровск» побеседовали с доктором экономических наук, и.о. ректора Хабаровского государственного университета экономики и права Ириной Зикуновой. Обсудили потенциал экономического развития Хабаровского края, насущные проблемы хабаровчан и возможные пути их решения.

Ирина Зикунова 00:00 00:00