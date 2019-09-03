2019-09-04T08:52:13+03:00
Это - Хабаровск!

Вода из под крана на Красной речке станет прозрачной: в Хабаровске строят новый водовод

Прямой эфир 4 сентября на частоте 88,3 FM
Ульяна КОСКИНАЭдуард ГРИЩУК
Поделиться:
Вода из под крана на Красной речке станет прозрачной: в Хабаровске строят новый водоводВода из под крана на Красной речке станет прозрачной: в Хабаровске строят новый водоводФото: Борис КОКУРИН
Изменить размер текста:

Совсем недавно в Комсомольске-на-Амуре снесли базовую станцию сотовой связи. На этом настояли жители. Якобы она неблагоприятно действовала на их здоровье. К слову, суд оказался другого мнения. Однако администрация решила все-таки убрать с глаз долой вышку. Но самое интересное, что теперь люди не смогут полноценно воспользоваться связью, то есть в случае необходимости вызывать врача на дом или пожарных. В гостях радио «Комсомольская правда»-Хабаровск» - начальник отдела контроля (надзора) и разрешительной работы управления Роскомнадзора по Дальневосточному федеральному округу Дмитрий Барановский и главный специалист-эксперт отдела санитарного надзора управления Роспотребнадзора по Хабаровскому краю Татьяна Зыбенская. С 8 утра поговорили о том, какие радиотехнические объекты вызывают беспокойство у жителей, можно ли размещать «тарелки» на крышах домов и действительно ли базовые станции влияют на состояние человека.

Радиофобия: жители Хабаровского края жалуются на базовые станции связи Фото: Сергей ПЯТКОВ

Радиофобия: жители Хабаровского края жалуются на базовые станции связиФото: Сергей ПЯТКОВ

А уже в следующем часе, обсудили важную тему. А важная она особенно для жителей Красной речки, которые из года в год испытывают проблемы с качеством питьевой воды. Все прекрасно помнят, что в микрорайон постоянно подвозят цистерны с водой. Но уже совсем скоро проложат новый водовод, который тянут от улицы Прогрессивной. Он навсегда поставит жирную точку в этом вопросе. К разговору присоединился замначальника отдела инженерных коммуникаций администрации города Хабаровска Игорь Магницкий.

Вода из под крана на Красной речке станет прозрачной: в Хабаровске строят новый водовод Фото: Сергей ПЯТКОВ

Вода из под крана на Красной речке станет прозрачной: в Хабаровске строят новый водоводФото: Сергей ПЯТКОВ

Хабаровск Эфир 04_09_19

00:00
00:00

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
Московская студия 8-800-200-97-02
+7 (967) 200-97-02 +7 (967) 200-97-02
СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ
Новости 24
Комсомольчан просят воздержаться от откачки грунтовых вод из подвалов
Учебный год для детей в Хабаровском крае начался с похода в заповедник
Вузы хабаровского края приняли свыше шести с половиной тысяч новых студентов
В ЕАО 190 домов остаются подтопленными «большой» водой
Россельхозбанк планирует реструктуризировать задолженности пострадавших от наводнения в Иркутской области
В Хабаровском крае ищут пропавшего в поселке Черная речка рыбака
«Летающими» танками удивят в Хабаровском крае в День танкиста
Для поисков пропавших отца и дочки в Хабаровском крае не хватает машины
Продавец в Биробиджане посмел торговать спиртным в «трезвый» понедельник
Хабаровчанин бесплатно отработает за «засвеченный» в новой фирме паспорт
Военные усиленно укрепляют дамбы на Индустриальном шоссе в Комсомольске
Желудевая кампания стартовала в зоосаде под Хабаровском
Хабаровские пловцы впервые боролись за победу в открытой морской акватории
Пешеход умер после аварии на «зебре» в Хабаровске
На трассе «Амур» в ЕАО с 5 сентября возможны проблемы с проездом
У хабаровчанина украли телефон прямо во время разговора
Отключения воды в Хабаровске закончатся 29 сентября 2019 года
Туристические «фишки» Хабаровска оценят гости из корейского Пучона
Министр МЧС России оценил готовность Хабаровского края к новой волне паводка
В Хабаровске рассказали, где купить «Доступную рыбу» в 2019 году
Улицы и дворы в Биробиджане продезинфицируют после схода воды
Уровень Амура в Комсомольске 4 сентября 2019: вода стремится к восьми метрам
Жителя Хабаровского края обвиняют в смерти сгоревших детей и их мамы