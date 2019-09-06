Николай Платошкин в прямом эфире радио «Комсомольская правда»-Хабаровск»
Прямой эфир 6 сентября на частоте 88,3 FM
Николай Платошкин, доктор исторических наукФото: Сергей ПЯТКОВ
Изменить размер текста:
В прямом эфире на радио «Комсомольская правда»-Хабаровск» пообщались с доктором исторических наук Николаем Платошкиным. Говорили не только о снижении тарифов ЖХК, но и о повышении минимальной оплаты труда, охране водного бассейна реки Амур.
Николай Платошкин, доктор исторических наукФото: Сергей ПЯТКОВ
Николай Платошкин
00:00
00:00
ИСТОЧНИК KP.RU