Николай Платошкин в прямом эфире радио «Комсомольская правда»-Хабаровск»

В прямом эфире на радио «Комсомольская правда»-Хабаровск» пообщались с доктором исторических наук Николаем Платошкиным. Говорили не только о снижении тарифов ЖХК, но и о повышении минимальной оплаты труда, охране водного бассейна реки Амур.

Николай Платошкин, доктор исторических наукФото: Сергей ПЯТКОВ