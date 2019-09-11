2019-09-11T07:58:16+03:00
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Хабаровские дачники отправятся к затопленным участкам: навигацию на Амуре восстановят

Прямой эфир 11 сентября на частоте 88,3 FM
Константин ТЕРЕХОВУльяна КОСКИНАЭдуард ГРИЩУК
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Хабаровские дачники отправятся к затопленным участкам: навигацию на Амуре восстановятХабаровские дачники отправятся к затопленным участкам: навигацию на Амуре восстановятФото: Сергей ПЯТКОВ
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Урожай хабаровских дачников на островах в этом году беспощадно смыл Амур. Многие даже не успели вывезти овощи и ягоду. Сейчас теплоходы к участкам не ходят, вода не дает подойти транспорту к остановкам. Пока неизвестно собираются ли власти восстанавливать навигацию в случае снижения уровня реки. В гостях радио «Комсомольская правда»- Хабаровск» - начальник управления промышленности, транспорта, связи администрации города Хабаровска Владимира Ощановский. С 8 утра узнали, когда речные трамвайчики поедут к островам, а также обсудили новые изменения в работе общественного транспорта. А еще узнали, как обновится автопарк в городе.

Хабаровские дачники отправятся к затопленным участкам: навигацию на Амуре восстановят Фото: Сергей ПЯТКОВ

Хабаровские дачники отправятся к затопленным участкам: навигацию на Амуре восстановятФото: Сергей ПЯТКОВ

Владимир Ощановский Хабаровск 11_09_19

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ИСТОЧНИК KP.RU

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