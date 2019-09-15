Хабаровчане смогут записать своих детей в еще три новых детских сада

С развитием жилых застроек в Хабаровске увеличилась потребность в детских садах. Город успешно справляется с этой задачей, в новых комплексах строят дошкольные учреждения. Так, например, в микрорайоне «Березки» возводят здании на 190 воспитанников. Там уже идет отделка. А еще до конца года сдадут подобное заведение на улице Юности. И оно не единственное на очереди. В гостях радио «Комсомольская правда»-Хабаровск» - начальник отдела дошкольного образования администрации города Татьяна Матвеенкова. С 9 утра говорили не только о строительстве новых детских садов, но, а также выясняли, если в краевом центре нехватка мест в учреждениях, где есть ясельные группы и работает ли у нас электронная очередь.

Хабаровчане смогут записать своих детей в еще три новых детских садаФото: Сергей ПЯТКОВ

А самого утра обсудили итоги минувшей недели. Узнали, когда отступит вода в соседнем Комсомольске-на-Амуре, зачем волонтеры отправились помогать врачам в село Мирное Хабаровского района, и какие общественные территории в городе приведут в порядок уже в этом году.