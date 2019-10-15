2019-10-15T06:14:11+03:00
Общество

Прожиточный минимум для пенсионеров на 2020 год утвердили в Хабаровском крае

С нового года стоимость потребительской корзины будет рассчитываться по новой методике
Евгения МОЛОТОВА
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Состав потребительской корзины пересмотрят осенью следующего годаСостав потребительской корзины пересмотрят осенью следующего годаФото: Тимур ШАРИПКУЛОВ
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ВЫЖИВАЕМ ПО-НОВОМУ

Прожиточный минимум сродни коэффициенту дожития - то есть величина из бюрократической арифметики. Традиционно в состав потребительской корзины входят 33 наименования продуктов питания, непродовольственные товары и ряд услуг. При этом согласно федеральному закону «О потребительской корзине», она формируется на федеральном уровне, хотя каждый регион может ввести что-то свое, и периодически пересматривается. Так нынешняя корзина сформирована в 2013 году и останется таковой до конца 2020. Как мы понимаем, получаемая на выходе сумма весьма условна. Тем не менее именно она оказывает важное влияние на уровень выплат в регионе. А отвечают за его расчет краевые власти.

Новый законопроект о величине прожиточного минимума в Хабаровском крае - один из первых, который рассмотрела Законодательная дума нового созыва. Обсуждение проекта в первом и втором чтениях состоялось на заседании постоянного комитета по социальной защите населения и здравоохранению.

- Федеральным правительством принято решение о пересмотре состава корзины с целью определения наиболее необходимых наборов не только продуктов питания, но и услуг, которые должны входить в потребительскую корзину, - рассказала Маргарита Бастрикина, заместитель министра экономического развития Хабаровского края. - К примеру, на сегодняшний день в потребительскую корзину россиян не включены услуги в области здравоохранения или оплаты мобильной связи. Сейчас разрабатывается проект перечня того, что будет входить в потребительскую корзину, и мы участвуем в его составлении. Ориентировочно, в середине следующего года этот проект будет представлен на обсуждение в субъекты РФ.

ПОЧТИ НА ТЫСЯЧУ БОЛЬШЕ

Законопроектом предлагается установить величину прожиточного минимума пенсионера на 2020 год в размере 11799 рублей. Это на 904 рубля больше, чем в 2019 году. Кроме того, рассчитана сумма по новой методике. Как рассказала Маргарита Бастрикина, ранее ее определяли, исходя из расходов на второй квартал предыдущего года, поскольку именно в этот период происходит наибольший рост цен на товары и услуги. Теперь учитываются сразу несколько факторов - это и динамика цен, причем по всей территории России, и прогнозы, составленные на основе мониторинга статистических данных.

- Таким образом, по новой методике величина прожиточного минимума пенсионера на 2020 год составила 11799 рублей, - это на 205 рублей больше, чем показывали расчеты по старой методике, - резюмировала Маргарита Бастрикина.

И что же на выходе? А на выходе мы имеем следующее. Минимальный размер пенсии в Хабаровском крае не может с января следующего года быть меньше суммы в 11799 рублей, и, соответственно, те, чья пенсия не дотягивает до прожиточного уровня, будут получать региональную доплату. Осталось добавить, что законопроект одобрен профильным комитетом и будет рассмотрен краевыми парламентариями 23 октября.

ИСТОЧНИК KP.RU

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