Хабаровские фермеры подсчитывают убытки: ударить ли по кошельку жителей потеря урожая

В СМИ появилась информация о том, что картофель значительно подорожал. Значит ли это, что паводок загубил весь урожай в Хабаровском крае, а на прилавках продукция из других регионов. Оттуда и цена. В гостях радио «Комсомольская правда»-Хабаровск» - начальник управления торговли краевого минсельхоза Алла Сорока. Обсудили, как краевые власти помогает решить проблему с потерянным урожаем, какие компенсации в данном случае положены и, почему отбор для фермеров, которые желают работать на ярмарке в «Экодоме» решили ужесточить. А еще поговорили про закупочные центры.

Хабаровские фермеры подсчитывают убытки: ударить ли по кошельку жителей потеря урожаяФото: Сергей ПЯТКОВ