2019-10-16T06:34:41+03:00
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Хабаровские фермеры подсчитывают убытки: ударить ли по кошельку жителей потеря урожая

Прямой эфир 16 октября на частоте 88,3 FM
Ульяна КОСКИНАЭдуард ГРИЩУК
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Хабаровские фермеры подсчитывают убытки: ударить ли по кошельку жителей потеря урожаяХабаровские фермеры подсчитывают убытки: ударить ли по кошельку жителей потеря урожаяФото: Борис КОКУРИН
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В СМИ появилась информация о том, что картофель значительно подорожал. Значит ли это, что паводок загубил весь урожай в Хабаровском крае, а на прилавках продукция из других регионов. Оттуда и цена. В гостях радио «Комсомольская правда»-Хабаровск» - начальник управления торговли краевого минсельхоза Алла Сорока. Обсудили, как краевые власти помогает решить проблему с потерянным урожаем, какие компенсации в данном случае положены и, почему отбор для фермеров, которые желают работать на ярмарке в «Экодоме» решили ужесточить. А еще поговорили про закупочные центры.

Хабаровские фермеры подсчитывают убытки: ударить ли по кошельку жителей потеря урожая Фото: Сергей ПЯТКОВ

Хабаровские фермеры подсчитывают убытки: ударить ли по кошельку жителей потеря урожаяФото: Сергей ПЯТКОВ

Хабаровск Эфир 16_10_19 09-00 - 10-00

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ИСТОЧНИК KP.RU

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