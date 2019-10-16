BROADWAY: на радио «Комсомольская правда»-Хабаровск» играют известные хиты
Прямой эфир 17 октября на частоте 88,3 FM
BROADWAY: на радио «Комсомольская правда»-Хабаровск» играют известные хитыФото: Борис КОКУРИН
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На радио «Комсомольская правда»-Хабаровск» устроили настоящий BROADWAY! Кавер-группа под таким названием, исполняющая композиции в стиле ska, полюбилась многим жителям города. В нашей студии прозвучали известные хиты, но совсем в другом формате.
BROADWAY: на радио «Комсомольская правда»-Хабаровск» играют известные хитыФото: Сергей ПЯТКОВ
Хабаровск Эфир 17_10_19 09-00 - 10-00
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ИСТОЧНИК KP.RU