BROADWAY: на радио «Комсомольская правда»-Хабаровск» играют известные хиты

На радио «Комсомольская правда»-Хабаровск» устроили настоящий BROADWAY! Кавер-группа под таким названием, исполняющая композиции в стиле ska, полюбилась многим жителям города. В нашей студии прозвучали известные хиты, но совсем в другом формате.

BROADWAY: на радио «Комсомольская правда»-Хабаровск» играют известные хитыФото: Сергей ПЯТКОВ