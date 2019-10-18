ТЕХНОАВИА: Выбор спецодежды должен основываться на принципах защиты от опасности

Технологические процессы того или иного производства предполагает соблюдение принципов охраны труда, в частности обеспечение работников средствами защиты. Существенная статья расходов, но не все компании знают, что можно по закону получить кешбек по этой позиции. Подробности этого процесса, а также принципов выбора спецодежды в студии радио "Комсомольская Правда - Хабаровск" заместитель коммерческого директора компании "Техноавиа-Хабаровск" Леонид Ярославцев.

ТЕХНОАВИА: Выбор спецодежды должен основываться на принципах защиты от опасностиФото: Сергей ПЯТКОВ