2019-10-24T04:11:15+03:00
Общество

Погода в ноябре 2019 в Хабаровске

О том, какая погода в ноябре 2019 в Хабаровске нас ждет, расскажем сегодня
Екатерина СЕЛИВАНОВА
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Погода в ноябре 2019 в ХабаровскеПогода в ноябре 2019 в ХабаровскеФото: Екатерина СЕЛИВАНОВА
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Погода в ноябре в Хабаровске будет неоднозначной - к таким выводам мы пришли, внимательно изучив сводки синоптиков. Однако, по заверениям последних, такая картина вполне укладывается в календарную норму, поэтому хочешь - не хочешь, а придется готовиться к зиме.

Уже в первой декаде месяца ожидается значительное похолодание. Дневные температуры с комфортных октябрьских плюс 12-16 упадут до слабоположительных, в среднем от +1 до +6. Почти всю первую декаду будет малооблачно, и лишь в один из дней может пройти кратковременный дождь.

Погода в ноябре 2019 в Хабаровске во второй декаде месяца будет скупа на солнце - переменная облачность в сочетании с усиливающимся ветром и температурами, начинающими медленно падать в сторону отрицательных значений, таков прогноз. Дневные температуры будут колебаться в пределах от 0 до -7 градусов по Цельсию, а вот ночью наступят заморозки -2 -10. Снег во второй декаде маловероятен, но возможен.

А вот третья декада как раз таки отметится первым снежком. По прогнозам синоптиков, это случится в самом ее начале. К тому моменту в городе окончательно обоснуются отрицательные температуры, днем -7 -10, а ночью и все -10 - 15 градусов. Небо почти все время будет затянуто тучами, не случайно ноябрь считают рекордсменом по количеству мрачных пейзажей. Посему запасайтесь теплыми вещами и помните - зима близко.

ИСТОЧНИК KP.RU

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