2019-11-06T05:06:40+03:00
Это - Хабаровск!

Спроси у мэра!

На прямой связи со слушателями радио «Комсомольская правда» мэр Хабаровска Сергей Кравчук
Константин ТЕРЕХОВЭдуард ГРИЩУКСергей ПЯТКОВ
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Спроси у мэра!Спроси у мэра!Фото: Сергей ПЯТКОВ
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В прямом эфире на радио "Комсомольская правда Хабаровск" мэр Хабаровска Сергей Кравчук отвечал на вопросы хабаровчан. С 8 до 9 утра Сергей Анатольевич рассказал о планах, достижениях и перспективах развития нашего города.

Прямой эфир 6 ноября на частоте 88,3 FM.

На прямой связи со слушателями радио «Комсомольская правда» мэр Хабаровска Сергей Кравчук Фото: Сергей ПЯТКОВ

На прямой связи со слушателями радио «Комсомольская правда» мэр Хабаровска Сергей КравчукФото: Сергей ПЯТКОВ

Спроси у мэра! 06_11_19

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ИСТОЧНИК KP.RU

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