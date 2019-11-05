Спроси у мэра!
На прямой связи со слушателями радио «Комсомольская правда» мэр Хабаровска Сергей Кравчук
Спроси у мэра!Фото: Сергей ПЯТКОВ
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В прямом эфире на радио "Комсомольская правда Хабаровск" мэр Хабаровска Сергей Кравчук отвечал на вопросы хабаровчан. С 8 до 9 утра Сергей Анатольевич рассказал о планах, достижениях и перспективах развития нашего города.
Прямой эфир 6 ноября на частоте 88,3 FM.
На прямой связи со слушателями радио «Комсомольская правда» мэр Хабаровска Сергей КравчукФото: Сергей ПЯТКОВ
Спроси у мэра! 06_11_19
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ИСТОЧНИК KP.RU