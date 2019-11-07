2019-11-08T07:15:10+03:00
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Любовь и бизнес: как предпринимателю устроить личную жизнь

Прямой эфир 8 ноября на частоте 88,3 FM
Константин ТЕРЕХОВЭдуард ГРИЩУКСергей ПЯТКОВ
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Любовь и бизнес: как предпринимателю устроить личную жизньЛюбовь и бизнес: как предпринимателю устроить личную жизньФото: Борис КОКУРИН
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Не секрет, что бизнесмены с головой погружены в работу. Зачастую именно это мешает им выстраивать взаимоотношения с противоположным полом. В гостях на радио"Комсомольская правда Хабаровск" известный хабаровский психолог Ольга Палеха рассказала, что необходимо знать успешному мужчине, чтобы найти свою любовь.

Любовь и бизнес: как предпринимателю устроить личную жизнь Фото: Сергей ПЯТКОВ

Любовь и бизнес: как предпринимателю устроить личную жизньФото: Сергей ПЯТКОВ

Ольга Палеха 08_11_19

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ИСТОЧНИК KP.RU

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