Любовь и бизнес: как предпринимателю устроить личную жизнь
Прямой эфир 8 ноября на частоте 88,3 FM
Любовь и бизнес: как предпринимателю устроить личную жизньФото: Борис КОКУРИН
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Не секрет, что бизнесмены с головой погружены в работу. Зачастую именно это мешает им выстраивать взаимоотношения с противоположным полом. В гостях на радио"Комсомольская правда Хабаровск" известный хабаровский психолог Ольга Палеха рассказала, что необходимо знать успешному мужчине, чтобы найти свою любовь.
Любовь и бизнес: как предпринимателю устроить личную жизньФото: Сергей ПЯТКОВ
Ольга Палеха 08_11_19
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ИСТОЧНИК KP.RU