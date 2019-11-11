2019-11-12T06:41:54+03:00
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Грипп теперь не страшен: в Хабаровске завершилась вакцинация

Прямой эфир 12 ноября на частоте 88,3 FM
Константин ТЕРЕХОВУльяна КОСКИНАЭдуард ГРИЩУК
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Грипп теперь не страшен: в Хабаровске завершилась вакцинацияГрипп теперь не страшен: в Хабаровске завершилась вакцинацияФото: Борис КОКУРИН
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Раз год в Хабаровске, как и в других городах России, проходит вакцинация против гриппа. И всегда этот процесс вызывают массу споров у общественности. Но, как правило, те, кто считают, что ставить укол не зачем, остаются не защищенными от инфекции. Как итог - поход к врачу и больничный лист. В гостях - начальник управления здравоохранения администрации города Хабаровска Татьяна Скорик. С 8 утра взвесили все за и против вакцинации, а также узнали, сколько людей прошли иммунизацию, какие препараты были использованы,когда ожидается пик гриппа и многое другое.

Грипп теперь не страшен: в Хабаровске завершилась вакцинация Фото: Сергей ПЯТКОВ

Грипп теперь не страшен: в Хабаровске завершилась вакцинацияФото: Сергей ПЯТКОВ

Хабаровск эфир 12_01_19 08-00 - 09-00

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ИСТОЧНИК KP.RU

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