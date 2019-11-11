Хабаровчане обсудят новые возможности в бизнесе

«Цифровые решения». Форум под таким названием пройдет в Городском дворце культуры Хабаровске. Это значит, что на одной площадке соберутся корифеи своего дела, чтобы поделиться опытом и, конечно, обрести новые, выгодные знакомства. В гостях - заведующий сектором социально-экономического развития управления по делам молодежи и соцопросам администрации города Хабаровска Семен Панюшкин и организатор форума Антон Шумский. С 9 утра обсудили программу мероприятия, а также узнаем, зачем и для чего там будет работать «Менторская гостиная».

Хабаровчане обсудят новые возможности в бизнесеФото: Сергей ПЯТКОВ