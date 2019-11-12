2019-11-13T08:18:30+03:00
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Под стеклянными куполами: в Хабаровске открывается торговый центр «Броско Молл»

Прямой эфир 13 ноября на частоте 88,3 FM
Константин ТЕРЕХОВУльяна КОСКИНАЭдуард ГРИЩУК
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Под стеклянными куполами: в Хабаровске открывается торговый центр «Броско Молл»Под стеклянными куполами: в Хабаровске открывается торговый центр «Броско Молл»Фото: Борис КОКУРИН
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В этот четверг в Хабаровске состоится долгожданное открытие торгового центра «Броско Молл». К слову, не один днем обойдутся торжественные мероприятия. Известно, что здание заполнено арендаторами на сто процентов. Однако не все известные бренды готовы принять посетителей, немного придется подождать. Но зато в прямом эфире радио «Комсомольская правда»-Хабаровск» приоткрыли завесу тайны и расскажем, что представляет из себя центр, что мы как посетители сможем там найти для себя и своих близких. А также выяснили, когда начнется вторая очередь строительства. Ведь всех интересует, когда же откроется аквапарк. В гостях - директор «Броско Молла» Ксения Рагимова.

Под стеклянными куполами: в Хабаровске открывается торговый центр «Броско Молл» Фото: Сергей ПЯТКОВ

Под стеклянными куполами: в Хабаровске открывается торговый центр «Броско Молл»Фото: Сергей ПЯТКОВ

Хабаровск эфир 13_11_19 09-00 - 10-00

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ИСТОЧНИК KP.RU

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