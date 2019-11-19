Здравствуй, зимушка зима: где организовать семейный отдых в Хабаровске

В 9 утра в гостях на радио «Комсомольская правда»-Хабаровск» - директор по развитию ЦСО «Сосновка» Александра Кравчук. Говорили о семейном отдыхе, а также расскажем, какие зимние забавы предлагает комплекс. А еще разыграли сертификат на блинную горку! Настраивайтесь на волну 88,3 FM.

Здравствуй, зимушка зима: где организовать семейный отдых в ХабаровскеФото: Сергей ПЯТКОВ