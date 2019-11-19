Здравствуй, зимушка зима: где организовать семейный отдых в Хабаровске
Прямой эфир 20 ноября на частоте 88,3 FM
Здравствуй, зимушка зима: где организовать семейный отдых в ХабаровскеФото: Борис КОКУРИН
Изменить размер текста:
В 9 утра в гостях на радио «Комсомольская правда»-Хабаровск» - директор по развитию ЦСО «Сосновка» Александра Кравчук. Говорили о семейном отдыхе, а также расскажем, какие зимние забавы предлагает комплекс. А еще разыграли сертификат на блинную горку! Настраивайтесь на волну 88,3 FM.
Здравствуй, зимушка зима: где организовать семейный отдых в ХабаровскеФото: Сергей ПЯТКОВ
Хабаровск эфир 20_11_19 09-00 - 10-00
00:00
00:00
ИСТОЧНИК KP.RU