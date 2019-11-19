2019-11-20T07:33:31+03:00
Это - Хабаровск!

Здравствуй, зимушка зима: где организовать семейный отдых в Хабаровске

Прямой эфир 20 ноября на частоте 88,3 FM
Константин ТЕРЕХОВУльяна КОСКИНАЭдуард ГРИЩУК
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Здравствуй, зимушка зима: где организовать семейный отдых в ХабаровскеЗдравствуй, зимушка зима: где организовать семейный отдых в ХабаровскеФото: Борис КОКУРИН
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В 9 утра в гостях на радио «Комсомольская правда»-Хабаровск» - директор по развитию ЦСО «Сосновка» Александра Кравчук. Говорили о семейном отдыхе, а также расскажем, какие зимние забавы предлагает комплекс. А еще разыграли сертификат на блинную горку! Настраивайтесь на волну 88,3 FM.

Здравствуй, зимушка зима: где организовать семейный отдых в Хабаровске Фото: Сергей ПЯТКОВ

Здравствуй, зимушка зима: где организовать семейный отдых в ХабаровскеФото: Сергей ПЯТКОВ

Хабаровск эфир 20_11_19 09-00 - 10-00

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ИСТОЧНИК KP.RU

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