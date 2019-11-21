2019-11-22T07:34:32+03:00
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Угля хватит всем: жители частных домов Хабаровска запасаются горючим на зиму

Прямой эфир 22 ноября на частоте 88,3 FM
Константин ТЕРЕХОВУльяна КОСКИНАЭдуард ГРИЩУК
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Угля хватит всем: жители частных домов Хабаровска запасаются горючим на зимуУгля хватит всем: жители частных домов Хабаровска запасаются горючим на зимуФото: Борис КОКУРИН
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Зима наступила нежданно в Хабаровске, а значит жителям частного сектора пора позаботиться о заготовке дров и угля для отопления домов. К слову, горючего в краевом центре хватит всем. В гостях радио «Комсомольская правда»-Хабаровск» - начальник отдела энергообеспечения и топлива управления энергообеспечения, топлива, инженерных коммуникаций администрации города Хабаровска Андрей Ванюков. Говорили о ценах на уголь, узнаем, где его можно приобрести и, конечно, уточним про запасы на складах.

Угля хватит всем: жители частных домов Хабаровска запасаются горючим на зиму Фото: Сергей ПЯТКОВ

Угля хватит всем: жители частных домов Хабаровска запасаются горючим на зимуФото: Сергей ПЯТКОВ

Хабаровск эфир 22_11_19 09-00 - 10-00

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ИСТОЧНИК KP.RU

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