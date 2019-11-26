Погода в Хабаровском крае на декабрь 2019: иногда днем будет от -1 до -8 градусов

Погода на декабрь 2019 в Хабаровском крае подготовила небольшие сюрпризы, но в целом, зима обещает быть вполне сносной. По прогнозам синоптиков, в южных районах региона средняя месячная температура воздуха будет варьироваться в пределах -15-19 градусов. Также в горах ожидается -20-23 градуса, что выше нормы на 1-2 градуса.

Как отмечают в ФГБУ «Дальневосточное УГМС», в начале месяца столбик термометра будет опускаться до отметок в -9,-16 градусов, а днем – до 0-6 градусов. В период с 5 по 10 декабря ночные температуры понизятся и будут колебаться в течение месяца от -25-32 до -14-21 градусов. В горах температура ночью будет в пределах -35-41 градусов.

Погода на 5-20 декабря 2019 днем будет от -15-18 градусов до -2-4 градусов. С 21 по 31 дневные температуры будут колебаться от -19-22 до -10-14 градусов. Ожидается, что за месяц выпадет 7-15 миллиметров осадков, местами этот показатель составит 20-37 миллиметров. Снег пройдет временами в течение месяца. Возможно усиление ветра до 14-18 метров в секунду.

Погода на декабрь 2019 в Хабаровске и центральных районах Хабаровского края

По прогнозам синоптиков средняя месячная температура воздуха будет в пределах -16,-23 градусов, а в горах Верхнебуреинского района -25,-29 градусов. В начале месяца столбик термометра ночью будет на уровне от -18-20 до -8-10 градусов, а днем от -5-10 до 0-2 градусов. Дальше ночные температуры будут в пределах от -26-30 до -18-23 градусов, дневные - на отметках -15-21 градусов, в отдельные дни месяца -1-8 градуса.

Отметим также, что на побережье Татарского пролива ночью температура будут колебаться от -21-28 до -11-17 градусов, днем - от -11-14 до 0+4 градусов. В первые 10 дней месяца ночью будет -7-14 градусов, днем +1-2 градуса. Количество осадков в месяц ожидается на уровне 15-45 миллиметров. Снег пройдет временами в первой и третьей декадах. Кроме того, в начале первой декады в Советско-Гаванском районе пройдет дождь. Возможно усиление ветра до 14-16 метров в секунду, на побережье Татарского пролива до 20-22 метров в секунду.

Погода в декабре в северных районах Хабаровского края

Средняя месячная температура воздуха ожидается в пределах -18-25 градусов, в горах Аяно-Майского района - показатель на уровне -37-39 градусов.

В начале декабря ночью столбик термометра будет в пределах -13-20 градусов, а потом температуры будут колебаться от -29-33 до -21-27 градусов, в горах Аяно-Майского района -44-49 градуса. В начале месяца днем будут преобладать температуры -4-10 градусов, потом они понизятся до -20-27 градусов, в отдельные дни второй декады будут повышаться до -11-13 градусов. Синоптики прогнозируют, что погода на конец декабря 2019 в Хабаровском крае отметится ночными температурами в пределах от -30-33 до -8-10 градусов, ночными от -25-27 до -4-6 градусов.

Ожидается, что за месяц выпадет 25-90 миллиметров. Снег пройдет временами в первой декаде, в начале второй и в конце месяца. Возможно усиление ветра до 20-23 метров в секунду.