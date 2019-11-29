Авиацию МЧС проверили на прочность и профессионализм в Хабаровске

Экзамены, учеба и полеты – вся последняя неделя у авиации МЧС выдалась довольно напряжённой. На аэродром, где базируется хабаровский авиационно-спасательный центр, кстати, четвертый год подряд становящийся лучшим в стране, съехались руководители всей авиации спасательного ведомства России.

Умение вовремя покинуть падающий над морем вертолет - залог выживанияФото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

Если вначале на сборах занимались теорией, то заключительные несколько дней посвятили исключительно практике. В воздух поднялись Ми-8 и Ми-26, за штурвалами которых сидели экзаменуемые – те самые руководители, которые как обычные летчики сдавали зачеты по технике пилотирования и умению действовать в составе экипажей.

Пилоты МЧС летали днями и ночами не взирая на время сутокФото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

- Они выполняли различные манёвры по маршруту: крены, смена скорости и высоты, поднимаясь и спускаясь по спирали и так далее. Одним из упражнений было выполнение полёта в условиях плохой видимости. Для этого обзор по кругу в кабине на месте командира воздушного судна закрывался шторкой, и он управлял по приборам. Также отрабатывались навыки по управлению воздушным судном при различных отказах техники, - рассказала Екатерина Потворова, руководитель пресс-службы ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

Не остались в стороне и авиадесантники, совместно с ними пилоты отрабатывали спуски и подъемы спасателей при помощи специального устройства. Вертолет зависал над заснеженным полем, и подразделение десантников покидало, а затем возвращалось в машину. Работали, несмотря на время суток - и днем и ночью.

Такие палатки из парашютов учат строить спасателей потерпевших крушение в дикой местностиФото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

- У нас проверяются все лётчики, так как все они методисты. От того, какие знания и навыки у них есть, зависит то, как они будут обучать в дальнейшем личный состав. В том числе проверяется техника пилотирования и у нас, представителей управления авиации МЧС России. Контролируют правильность выполнения действий инструкторы из наиболее опытных сотрудников, которые закрепляются за каждым участником. В рамках ежегодной проверки техники пилотирования нужно чётко выдерживать параметры выполнения заданий в соответствии с программой подготовки. Выдерживаются соответствующие тангажи, крены, требуемые при тех или иных условиях, манёвр скорости, развороты, время, выводы из усложнённого положения, - рассказал Сергей Зубов, заместитель начальника управления авиации и авиационно-спасательных технологий МЧС России.

Навыки пилотирования в плохих погодных условиях отрабатывали при помощи специальных шторокФото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

Кстати, перед полетами всем экзаменуемым показали, как правильно покидать воздушное судно при чрезвычайной ситуации – пожаре, возникшем в воздухе. Понятно, что машина находилась на земле, но демонстрация получилась очень наглядной. Экипаж был одет в специальные гидрокостюмы и экипирован парашютами, по команде командира в считанные секунды вертолет лишился блистера и всего экипажа, выпрыгнувшего на землю. Эти навыки постоянно отрабатываются – летать дальневосточникам приходится в самых разных условиях, в том числе и над морем, где обычно терпят бедствие рыбаки и пилоты самолетов в самых сложных метеоусловиях. И умение грамотно, без суеты покинуть терпящую бедствие машину – основа безопасности.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.hab.kp.ru/video/embed/746796" frameborder="0"></iframe> Сборы МЧС в Хабаровске: выживание.ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

- Обычно покидание судна происходит тогда, когда возможности безопасно посадить вертолет нет, - подчеркнул Алексей Пятыров, начальник поисково-спасательной и парашютно-десантной службы Хабаровского авиационно-спасательного центра МЧС России.

Также авиаторов потренировали выживать в дикой природе в специальном городке. Показали, как пользоваться специальными приспособлениями, как построить шалаш и найти пропитание в тайге или горах. Особо остановились на способах выживания над морем, показали, как пользоваться радиостанциями и аварийными маяками, как вести себя при приводнении вертолета.

Десантники тоже без работы не осталисьФото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

- Летный состав регулярно отрабатывает навыки выполнения парашютного прыжка и умения использовать подручные средства для выживания в природной среде. Для этого ежегодно проводятся специальные занятия, тренировки, в том числе с выездом в таёжную местность. Для суровых климатических условий нашего региона это жизненно необходимые навыки, - отметил Алексей Пятыров.

Сборы завершились в четверг, затем летчики подвели итоги и разъехались в свои подразделения. Такие масштабные обучающие тренировки в последний раз проводились в Хабаровске в 2010 году.