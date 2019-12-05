Выплаты на первого ребенка в Хабаровске 2019-2020: сколько положено и как оформить

Родителям полагаются выплаты на первого ребенка в Хабаровске 2020 года. Так, кроме обеспеченных законом пособий по беременности и родам молодые семьи также могут рассчитывать на другую финансовую помощь. Речь идет о ежемесячно выплачиваемых деньгах и о единовременной помощи.

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЕ ВЫПЛАТЫ НА ДЕТЕЙ В ХАБАРОВСКЕ

В феврале 2019 года в крае утвердили сумму выплаты в 14 тысяч 51 рубль, что больше на 700 рублей по сравнению с показателем 2018 года. Напомним, размер пособия увеличили в связи с изменением прожиточного минимума. В 2020 году сумма будет 15 тысяч 181 рубль.

Условия получения

Финансовую помощь оказывают родителям, у которых первенец родился или был усыновлен после 1 января 2018 года. Среднедушевой доход не может превышать прожиточный минимум более чем в полтора раза. Максимально возможная сумма в этом случае с января 2019 года установили на уровне 21 тысяча 201 рубль. Общий доход семьи из трех человек, например, не должен превышать 63 тысячи 603 рубля (21 201 х 3 человека = 63 603 рубля). В 2020 году для расчета будут принимать среднедушевой доход в сумме 30 тысяч 520 рублей.

Оформление и выплаты

Пособие на первенца выплачивают, пока ребенку не исполнится полтора года. Родителям напоминают, что через год после рождения необходимо заново подать документы для получения выплаты на последующие шесть месяцев. В 2020 году выплаты будут производить по достижении ребенком трех лет.

Оформить выплату на первого ребенка в Хабаровске через можно портал Госуслуг или в МФЦ. Для этого надо предоставить документы: паспорт, свидетельство о рождении ребенка, документы, подтверждающие доходы всех членов семья за 12 месяцев, предшествующие месяцу обращения, реквизиты счета.

ЕДИНОВРЕМЕННАЯ ВЫПЛАТА

В 2019 году единовременную выплату при рождении первого ребенка в Хабаровском крае выплачивают в двукратном размере прожиточного минимума на детей, установленного в крае. В данном случае речь идет о сумме в 28 тысяч 102 рубля. В 2020 году сумма финансовой поддержки составит 30 тысяч 302 рубля.

Оформление

Заявления от родителей принимают в центрах социальной поддержки населения по месту жительства и в филиалах МФЦ.

Более подробная информация по телефону «горячей линии» 32-64-93. Звонки принимают в в рабочее время.