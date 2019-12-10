2019-12-11T07:02:12+03:00
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Еще больше инициатив: в Хабаровске заработает общественная палата

Прямой эфир 11 декабря на частоте 88,3 FM
Константин ТЕРЕХОВУльяна КОСКИНАЭдуард ГРИЩУК
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Еще больше инициатив: в Хабаровске заработает общественная палатаЕще больше инициатив: в Хабаровске заработает общественная палатаФото: Борис КОКУРИН
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Городская общественная палата, которую усиленно сейчас создают активисты, будет принимать предложения и идеи хабаровчан. И, конечно, подключать к работе экспертный состав. К слову, структуру должны утвердить в конце года, однако уже есть обращения от граждан, которые готовы делать краевую столицу лучше. В гостях - председатель общественной палаты Хабаровска Сергей Галицин. С 9 утра узнали, какие вопросы будет решать организация, сколько инициатив уже поступило и какие, а также обсудили роль гражданского общества.

Еще больше инициатив: в Хабаровске заработает общественная палата Фото: Сергей ПЯТКОВ

Еще больше инициатив: в Хабаровске заработает общественная палатаФото: Сергей ПЯТКОВ

Хабаровск эфир 11_12_19.

ИСТОЧНИК KP.RU

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