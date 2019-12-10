Еще больше инициатив: в Хабаровске заработает общественная палата

Городская общественная палата, которую усиленно сейчас создают активисты, будет принимать предложения и идеи хабаровчан. И, конечно, подключать к работе экспертный состав. К слову, структуру должны утвердить в конце года, однако уже есть обращения от граждан, которые готовы делать краевую столицу лучше. В гостях - председатель общественной палаты Хабаровска Сергей Галицин. С 9 утра узнали, какие вопросы будет решать организация, сколько инициатив уже поступило и какие, а также обсудили роль гражданского общества.

Еще больше инициатив: в Хабаровске заработает общественная палатаФото: Сергей ПЯТКОВ