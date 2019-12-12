2019-12-13T06:38:41+03:00
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ЛДПР - 30 лет: какими успехами гордится хабаровское отделение партии

Прямой эфир 13 декабря на частоте 88,3 FM
Константин ТЕРЕХОВУльяна КОСКИНА
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ЛДПР - 30 лет: какими успехами гордится хабаровское отделение партииЛДПР - 30 лет: какими успехами гордится хабаровское отделение партииФото: Борис КОКУРИН
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Либерально-демократической партии России исполняется 30 лет. Это историческое событие ЛДПР торжественно отметит в главном концертном зале страны – Кремлевском Дворце. А что у нас, как хабаровское отделение партии будет поздравлять депутатов, какими событиями запомнился год уходящий, и какие планы на 2020. Об этом и не только в 9 утра поговорили с депутатом законодательной думы Хабаровского края седьмого созыва Кириллом Цмакаловым.

ЛДПР - 30 лет: какими успехами гордится хабаровское отделение партии Фото: Сергей ПЯТКОВ

ЛДПР - 30 лет: какими успехами гордится хабаровское отделение партииФото: Сергей ПЯТКОВ

Кирилл Цмакалов 13_12_19

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ИСТОЧНИК KP.RU

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