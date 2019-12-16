Водные процедуры: хабаровский «СКА-Нефтяник» переиграл «Волгу» из Ульяновска со счетом - 7:8

Скорость, напор, решимость – именно такую формулу применили ульяновцы в этой игре, и она себя оправдала. Изначально последняя игра выездной серии не должна была представлять никаких сложностей для одного из лучших клубов суперлиги. В турнирной таблице «армейцы» традиционно лидируют, продолжая беспроигрышную серию и уверенно обходя «Енисей» по разнице забитых мячей, «Волга» в тройке, но с конца списка. Какие тут могут быть проблемы? Но они были.

Водные процедуры: Хабаровский «СКА-Нефтяник» с трудом переиграл «Волгу» из Ульяновска со счетом - 7:8. Фото ХК «Волга»

- Чего не могли ожидать ни сами «армейцы», ни их поклонники, так это бешеного настроя, с которым хозяева вышли на матч против действующего чемпиона. С первых же минут встречи ульяновцы предложили гостям максимально высокий темп, к которому те, судя по всему, оказались явно не готовы. Хозяева массированно шли вперед и столь же стремительно возвращались в оборону, наглухо блокируя подступы к своим воротам. Как следствие, игровые связи хабаровчан оказались разорванными, что в свою очередь повлекло за собой проблемы как в атаке, так и в защите, - рассказывает Виталий Афанасьев, руководитель пресс-службы ХК «СКА-Нефтяник».

Тем не менее хабаровчане держались и даже смогли выйти вперед – на десятой минуте встречи Александр Слугин бьет соперника клюшкой и арбитр назначает пенальти. Реализует 12-метровый Эрик Петтерссон. Однако уже через минуту «Волга» отыгрывается с углового и еще через восемь минут выходит вперед – 2:1, через четыре минуты счет становится 3:1. Невооруженным взглядом видно, что чемпионы устали и немного растеряны, не помог даже тайм-аут, взятый наставником красно-черных, в свою очередь их соперники готовы умереть, но победить на своем поле.

Водные процедуры: Хабаровский «СКА-Нефтяник» с трудом переиграл «Волгу» из Ульяновска со счетом - 7:8. Фото ХК «Волга»

- В прежние времена матчи в Ульяновске всегда давались хабаровчанам непросто. «Волга» традиционно считается «домашней» командой, способной в родных стенах дать бой самому грозному сопернику. Правда, в последний раз армейцы испытывали серьезные проблемы в Ульяновске достаточно давно - в чемпионате 2013/14 годов, когда «Волга», финишировавшая в том сезоне лишь на 11-м месте, переиграла наших земляков со счетом 5:1. С той поры домашние встречи с дальневосточниками ничего кроме глубокого разочарования ульяновцам не приносили, - вспоминают в пресс-службе хабаровского клуба.

Борьба на площадке продолжается: на 35 минуте Алан Джусоев отыгрывает одно очко – 3:2, на 41 минуте «Волга» восстанавливает преимущество – 4:2, на 45 минуте Петтерссон делает дубль – 4:3, на 47 опять «Волга» забивает – 5:3. Затем «армейцы» собрались и сумели сравнять счет, забили Антипов и Артем Бондаренко.

"ВОЛГА" 7 - 8 "СКА-НЕФТЯНИК" ( забитые мячи и опасные моменты ).

Концовка матча вышла не менее драматичной. На 59 минуте «Волга» снова выходит вперед – 6:5, на 67 минуте Петтерссон оформляет хет-трик и реализует свой второй пенальти в этом матче - 6:6. На 70 минуте уже «армейцы» вырываются вперед, отличился Аникин – 6:7, на 86 минуте ульяновцы сравнивают счет – 7:7, и только в самом конце второго тайма на 90 минуте матча Василий Грановский вырывает победу у хозяев площадки.

Водные процедуры: Хабаровский «СКА-Нефтяник» с трудом переиграл «Волгу» из Ульяновска со счетом - 7:8. Фото ХК «Волга»

- Жесткий матч получился. Очень много стыков, очень много падений, борьба на каждом свободном метре. Не могу сказать, что мы не ожидали, что такой матч будет, мы прекрасно понимали, как играет соперник, готовились к нему. Достаточно много моментов разбирали - как будут обороняться, как будут атаковать. Даже не знаю, почему начало матча так сложилось, может быть, потому что мы вчера предыгровую тренировку не провели, посчитали, что очень сложный перелет был в Архангельск, и матч непростой там выдался. Видно было, что ребята очень много сил отдали. Понимали, что здесь тоже будет энергозатратный матч. Получилось как получилось, выводы, конечно, мы сделали, тем не менее рады победе, - прокомментировал матч Михаил Юрьев, главный тренер ХК «СКА-Нефтяник».

Впрочем, время отдохнуть и восстановить силы у «армейцев» будет – сейчас в чемпионате небольшая пауза, и следующий матч «СКА-Нефтяник» проведет уже на своем льду только 25 декабря. Их соперником станет клуб «Мурман» из одноименного города.