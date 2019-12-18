Музыкальный четверг с Екатериной Беляковой на радио «Комсомольская правда-Хабаровск»
Прямой эфир 19 декабря на частоте 88, FM
Музыкальный четверг с Екатериной Беляковой на радио «Комсомольская правда-Хабаровск»Фото: Борис КОКУРИН
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В 9 утра на радио «Комсомольская правда-Хабаровск» Екатерина Белякова, участница шоу «Голос 8» , рассказала все о закулисной жизни на проекте, а также порадовала нас живым исполнением хитов. Настраивайтесь на волну 88,3 FM!
Музыкальный четверг с Екатериной Беляковой на радио «Комсомольская правда-Хабаровск»Фото: Сергей ПЯТКОВ
Хабаровск эфир 19_12_19.
ИСТОЧНИК KP.RU