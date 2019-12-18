В 9 утра на радио «Комсомольская правда-Хабаровск» Екатерина Белякова, участница шоу «Голос 8» , рассказала все о закулисной жизни на проекте, а также порадовала нас живым исполнением хитов. Настраивайтесь на волну 88,3 FM!

Музыкальный четверг с Екатериной Беляковой на радио «Комсомольская правда-Хабаровск»Фото: Сергей ПЯТКОВ