2019-12-23T05:51:06+03:00
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По рукам: на хабаровской набережной построят единый павильон для оказания туруслуг

Прямой эфир 21 декабря на частоте 88,3 FM
Надежда ВЫХОДЦЕВАУльяна КОСКИНАЭдуард ГРИЩУК
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По рукам: на хабаровской набережной построят единый павильон для оказания туруслугПо рукам: на хабаровской набережной построят единый павильон для оказания туруслугФото: Борис КОКУРИН
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Владельцы киосков на набережной Хабаровска переедут в современный павильон для оказания туристических услуг. Он будет установлен напротив пункта пропуска «Хабаровск-Фуюань». К такому соглашению пришли предприниматели и администрация города. Впрочем, как уверяют специалисты, и этот павильон – временное решение: после строительства здания речного вокзала, он пойдет под снос. В ситуации разбирались с председателем городского совета по предпринимательству Андреем Веретенниковым.

По рукам: на хабаровской набережной построят единый павильон для оказания туруслуг Фото: Сергей ПЯТКОВ

По рукам: на хабаровской набережной построят единый павильон для оказания туруслугФото: Сергей ПЯТКОВ

Андрей Веретенников 23_12_19

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ИСТОЧНИК KP.RU

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