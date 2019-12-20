По рукам: на хабаровской набережной построят единый павильон для оказания туруслуг

Владельцы киосков на набережной Хабаровска переедут в современный павильон для оказания туристических услуг. Он будет установлен напротив пункта пропуска «Хабаровск-Фуюань». К такому соглашению пришли предприниматели и администрация города. Впрочем, как уверяют специалисты, и этот павильон – временное решение: после строительства здания речного вокзала, он пойдет под снос. В ситуации разбирались с председателем городского совета по предпринимательству Андреем Веретенниковым.

По рукам: на хабаровской набережной построят единый павильон для оказания туруслугФото: Сергей ПЯТКОВ