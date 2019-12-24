Ирина Зикунова: «Очевидные вещи не требуют полемики»

Спикер краевого парламента Ирина Зикунова ответила на вопросы журналистов ведущих СМИ края. Публикуем наиболее интересные ответы на заданные вопросы.

Открыты для критики и полемики

– Является ли нынешняя дума местом для обсуждения? Почему на заседаниях профильных комитетов депутаты не задают вопросов? Им все понятно или это партийная дисциплина обязывает их голосовать молча?

– Не могу полностью согласиться с этим заявлением. Перед заседаниями подготавливается пакет документов, который характеризует обсуждаемый вопрос достаточно полно. У нас есть очень активные депутаты, которые всегда задают вопросы. Владислав Чечиков, Геннадий Викторович Мальцев задают много вопросов. Кроме того, обратите внимание, какая полемика идёт даже на думских заседаниях.

Кстати, в думском регламенте существует положение, согласно которому никто не имеет права говорить без разрешения председателя. Однако я часто не использую это правило, так как вижу, что рождается живая полемика, и будет неэтично этому мешать. Поэтому дискуссий не возникает там, где нет противоречий. А там, где есть особые мнения, есть необходимость озвучить вопросы, их всегда задают. Однако вы правы, на комитетах необходимо больше говорить о сути, а не о цифрах. Мы открыты для критики в свой адрес и в следующем году постараемся исправить ситуацию. Обязательно нужна работа с общественностью. Например, на днях был утверждён новый состав общественного совета.

– Каково взаимодействие думы и некоммерческого сектора?

– У нас прошёл гражданский форум, и в нем самое активное участие приняли депутаты. Необходимо предоставлять некоммерческим организациям всю необходимую информацию. Мы должны поддерживать их инициативу. Но в то же время, их финансирование должно приносить результаты. В феврале мы планируем обсудить возможность мониторинга результативности работы НКО в крае.

Столичный вояж

– Расскажите о вашей недавней поездке в Москву. Какие вопросы там обсуждались?

- Я приняла участие в работе Совета законодателей при Федеральном Собрании РФ и даже вошла в состав комиссии по вопросам экономической и промышленной политики. На её заседании мы обсудили вопросы совершенствования федерального законодательства о недрах и бюджетного законодательства, введения социальной нормы потребления электроэнергии для населения, а также необходимость изменения отдельных параметров, применяемых при исчислении размера вреда, причиняемого автомобильным дорогам транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных грузов. Там прозвучала интереснейшая инициатива, связанная с недропользованием, от председателя Магаданской областной думы Сергея Абрамова. Он предложил после торгов за недра половину разницы между стартовой и конечной ценой оставлять на развитие территории. Я двумя руками «за»! Что касается прогрессивного наращивания энерготарифов, то для наших северных регионов, когда надо греть воду даже летом, это губительно.

– Но вопрос постоянного роста энерготарифов для предпринимателей, работающих на северах, как-то будет решаться?

– Вопрос этот пока не рассматривался, но мы возьмём его на заметку в следующем году, – пообещал председатель профильного комитета.

– Как вы можете оценить работу депутатов, которые работают на общественных началах?

– Они присутствуют на всех заседаниях думы, голосуют – это их вторая обязанность перед избирателями. К ним обращаются граждане. Так что молодцы! Работают! Здесь нужно учесть особенности новой думы, депутаты которой достаточно плотно связаны с одномандатными округами, и многие из них пришли из бизнес-кругов, представляющих конкретную экономику. На каждом заседании думы мы обязательно обращаемся к федеральной повестке, включая по семь-двенадцать вопросов.

– Принятие какого законопроекта показалось вам самым проблемным?

–Я не политик с большим опытом, я вышла из научно-педагогической среды. Мои коллеги в думе утверждают, что полемизировать – это очень хорошо. Но мне всегда жалко времени на полемику по поводу принятия очевидных вещей. А самым тяжёлым для меня было второе чтение бюджета. Когда от некоторых депутатов поступило предложение вообще снять этот вопрос с повестки. Это было по-настоящему тяжело.

Новый год: время для планов

– Планы, задачи Законодательной думы на 2020 год?

– Из того задела, что мы имеем, с нового года будем серьёзно работать по двум направлениям. Во-первых, с предпринимателями, продающими снюсы, табак, алкогольные напитки. Вопрос очень серьёзный, касающийся здоровья подрастающего поколения.

И второе направление – проблемы, касающиеся содержания учреждений образования. Там подушевое финансирование, а как быть с аутсорсингом, коммунальными и прочими расходами? Это уже вопросы нормирования. Несколько раз придётся пересматривать бюджет. По всем вопросам необходимо плотное взаимодействие с краевым правительством.

- Как собираетесь встретить Новый год лично вы?

– Проведу его с семьёй. Буду готовить праздничный ужин, дарить подарки и… скучать по работе.