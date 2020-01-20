«Дальневосточная ипотека» пошатнула рынок недвижимости в Хабаровске

Еще в конце прошлого года риелторы утверждали, что вторничный рынок будто застыл. А виной тому «дальневосточная ипотека», которую ждут покупатели. Что изменилось после того, как программа заработала, а также все о способе дистанционной покупки квартиры. Об этом и не только говорили с риелтором, директором хабаровского агентства недвижимости Еленой Рихтер.

«Дальневосточная ипотека» пошатнула рынок недвижимости в ХабаровскеФото: Сергей ПЯТКОВ