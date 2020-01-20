2020-01-21T07:04:15+03:00
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«Дальневосточная ипотека» пошатнула рынок недвижимости в Хабаровске

Прямой эфир 21 января на частоте 88,3 FM
Константин ТЕРЕХОВУльяна КОСКИНАЭдуард ГРИЩУК
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«Дальневосточная ипотека» пошатнула рынок недвижимости в Хабаровске«Дальневосточная ипотека» пошатнула рынок недвижимости в ХабаровскеФото: Борис КОКУРИН
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Еще в конце прошлого года риелторы утверждали, что вторничный рынок будто застыл. А виной тому «дальневосточная ипотека», которую ждут покупатели. Что изменилось после того, как программа заработала, а также все о способе дистанционной покупки квартиры. Об этом и не только говорили с риелтором, директором хабаровского агентства недвижимости Еленой Рихтер.

«Дальневосточная ипотека» пошатнула рынок недвижимости в Хабаровске Фото: Сергей ПЯТКОВ

«Дальневосточная ипотека» пошатнула рынок недвижимости в ХабаровскеФото: Сергей ПЯТКОВ

Елена Рихтер 21_01_2020

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ИСТОЧНИК KP.RU

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