День студента в Хабаровске 2020: праздники в вузах, спектакли, вечеринки и скидки для студентов и Татьян

День студента в Хабаровске 2020 не сказать, чтобы с размахом, но отпразднуют - притом не только традиционно в учебных заведениях, но и в городских ТЦ и кинотеатрах. Специально для студентов и Татьян «Комсомольская правда» подготовила список праздничных мероприятий 25 января 2020 года.

ВУЗЫ

День студента в Хабаровске 2020, в первую очередь, конечно, будут праздновать высшие и средние учебные заведения. Например, в ТОГУ, в педагогическом институте состоится торжественное награждение лучших студентов, а Татьяны поборются за право представлять альма-матер на межвузовском конкурсе Татьян.

23 января, 15:00, актовый зал педагогического института ТОГУ (ул. Карла Маркса, 68).

Уже на следующий день в ТОГУ соберутся студенты вузов города Хабаровска, чтобы выбрать Татьяну 2020 года. Также состоится награждение студентов, которые удостоены стипендии имени Н.Н. Муравьева-Амурского.

24 января, 15:00, актовый зал ТОГУ, ул. Тихоокеанская, 136.

Непосредственно в День студента 2020, 25 января в педагогическом институте ТОГУ проведут День открытых дверей. В рамках мероприятия пройдет презентация факультетов и институтов ТОГУ. Обучающиеся старших классов общеобразовательных школ, выпускных курсов ссузов и вузов смогут пообщаться с преподавателями и студентами университета, узнать больше об учебных программах, условиях поступления, выбрать наиболее подходящее для себя направление подготовки.

25 января, 13:00, актовый зал педагогического института ТОГУ (ул. Карла Маркса, 68, 1 учебный корпус).

ДВГУПС тоже собирается отмечать Татьянин день, празднование пройдет на открытом воздухе - на университетской площади, где гостей ждет увлекательная полуторачасовая программа.

24 января, с 15.30 до 17.00, площадь перед университетом.

Также в университете состоится День открытых дверей - 25 января с 13:00 до 16:00.

День открытых дверей пройдет 25 января в лицее РАНХиГС с 11:00 до 13:00.

А Хабаровский краевой колледж искусств приглашает всех желающих на концерт, который приурочен не только к Татьяниному дню, но и к памятной дате - 85-летию со дня своего основания. Перед гостями с вокальными номерами выступят студенты отделения «Музыкальное искусство эстрады».

24 января, 16:00, большой зал ХККИ, ул. Волочаевская, 162.

КИНОТЕАТРЫ И ТЦ

Как рассказала корреспонденту «КП»-Хабаровск» Виолетта Сапрыкина, арт-директор ТРЦ «Магазины радости», в День студента в Хабаровске 2020 кинотеатр «Фабрика грез» устраивает свой праздник - «День попкорна». Бонусом для всех Татьян в этот день станет бесплатная большая порция попкорна при предъявлении документа с фотографией.

25 января, ТРЦ «Магазины Радости», ул. Ким Ю Чена, 44, 5 этаж.

А кинотеатр «Гигант» решил устроить вечеринку «Парни vs Девушки». В 19:00 откроются бесплатные интерактивные зоны - мехенди и стильных переводных татуировок, аттракцион виртуальной реальности, будут представлены самые необыкновенные ароматы от Demeter, настольный футбол, пройдет розыгрыш подарков.

А после состоится просмотр долгожданных премьер на комфортных креслах:

19:30 - «Плохие парни навсегда»;

19:40 - «Так близко к горизонту»;

19:45 - «Марафон желаний».

25 января, инотеатр «Гигант», 19:00, ул. Муравьева-Амурского, 19. Стоимость билетов в кино - 300 рублей.

В пространстве «Коммуна» в ТЦ «Броско молл» в День студента 2020 в Хабаровске пройдут литературные чтения «Вечер Высоцкого», вход бесплатный.

25 января, 18:00, ТЦ «Броско молл», пространство «Коммуна», ул. Пионерская, 2В.