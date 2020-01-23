2020-01-24T05:33:22+03:00
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В первый класс: в Хабаровске начинается запись детей в школы

Прямой эфир 24 января на частоте 88,3 FM
Константин ТЕРЕХОВУльяна КОСКИНАЭдуард ГРИЩУК
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В первый класс: в Хабаровске начинается запись детей в школыВ первый класс: в Хабаровске начинается запись детей в школыФото: Борис КОКУРИН
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26 января в Хабаровске стартует запись детей в первый класс. Где можно будет оформить документы, есть ли возможность сделать это онлайн, кто окажется в приоритете при зачислении. Об этом и не только говорили с заместителем начальника управления образования по стратегическому развитию образования администрации города Хабаровска Владиславов Савкиным.

В первый класс: в Хабаровске начинается запись детей в школы Фото: Сергей ПЯТКОВ

В первый класс: в Хабаровске начинается запись детей в школыФото: Сергей ПЯТКОВ

Владислав Савкин 21_01_2020

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ИСТОЧНИК KP.RU

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