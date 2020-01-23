В первый класс: в Хабаровске начинается запись детей в школы

26 января в Хабаровске стартует запись детей в первый класс. Где можно будет оформить документы, есть ли возможность сделать это онлайн, кто окажется в приоритете при зачислении. Об этом и не только говорили с заместителем начальника управления образования по стратегическому развитию образования администрации города Хабаровска Владиславов Савкиным.

В первый класс: в Хабаровске начинается запись детей в школыФото: Сергей ПЯТКОВ