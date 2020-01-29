2020-01-29T09:46:37+03:00
Общество

«Царица вода» - подарок АО «ДГК» юным хабаровчанам

Экземпляры новой книги сказок, легенд и мифов, передали энергетики детским библиотекам краевой столицы
Евгения МОЛОТОВА
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Легенду маленьким гостям библиотеки имени Аркадия Гайдара рассказали сами ожившие герои сказок и мифов – Царица Вода, жительница болот Кикимора и Магистр Наук. Фото: пресс-служба "ГДК"Легенду маленьким гостям библиотеки имени Аркадия Гайдара рассказали сами ожившие герои сказок и мифов – Царица Вода, жительница болот Кикимора и Магистр Наук. Фото: пресс-служба "ГДК"
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Пятнадцать экземпляров книги «Царица вода» передали городской системе библиотек Хабаровска энергетики «Хабаровской генерации» АО «ГДК». Местом для проведения торжественной презентации издания, над которым совместно трудились РусГидро и «Детский дом книги» стала детская библиотека имени Аркадия Гайдара. А гостями праздника - пятьдесят младшеклассников из городской гимназии №6. Книга, выход которой приурочен ко Всемирному дню без интернета, это сборник сказок, мифов и легенд о российских реках. География ее также обширна, как и география пребывания предприятий РусГидро — от Мурманска, до Камчатки. И в каждом регионе организаторы акции делают акцент на «свою» реку, и легенду о ней. Не стал исключением и Хабаровск, и, конечно, в центре внимания оказалась легенда об Амуре.

СКАЗКА, ВМЕСТО ЛЕКЦИИ

Эту легенду маленьким гостям библиотеки имени Аркадия Гайдара рассказали сами ожившие герои сказок и мифов – Царица Вода, жительница болот Кикимора и Магистр Наук. Персонажи увели ребят в мир сказок, развлекли викториной о воде и ее роли в жизни человека, а также разыграли вместе с ними сценку «Император и два дракона», которая пересказывает легенду о происхождении великой дальневосточной реки. Маленькие актеры воплотили в жизнь образы черного и белого драконов, китайского императора и его приближенных-мандаринов, в точности передав содержание легенды о дальневосточной реке, изложенной в книге.

Дети сами стали участниками спектакля. Фото: пресс-служба "ГДК"

Дети сами стали участниками спектакля. Фото: пресс-служба "ГДК"

Важной частью презентации стал рассказ энергетиков Дальневосточной генерирующей компании о роли воды в производстве электрической и тепловой энергии, о Хабаровских ТЭЦ, главным помощником которых много лет является все тот же Амур.

О РЕКАХ РОССИИ С ВЫДУМКОЙ

- Книгу «Царица вода» отличает свежий взгляд современных авторов, разнообразные и очень талантливые иллюстрации, широкая география представленных рек, - делится заведующая обслуживанием Городской детской библиотеки им. А.Гайдара Лариса Новрузова. – нашим читателям будет интересно узнать из нее и о родном Амуре, и о десятках других российских рек и речек.

Книга будет интересна и детям и взрослым. Фото: пресс-служба "ГДК"

Книга будет интересна и детям и взрослым. Фото: пресс-служба "ГДК"

«Царица вода» будет интересна не только детям, но и всем, кто увлекается историей и мифологией. В ней найдут много познавательного любители сказаний о реках, озерах, о таинственных силах природы и их отношениях с человеком, независимо от возраста. Истории, которые попали в книгу «Царица воды», найдены авторами в библиотеках разных краев и областей России, в интернете, услышаны от знакомых, пересказаны по следам изустных рассказов, бытующих в той или иной местности, а потом рассказаны признанными писателями, поэтами-сказочниками и оформлены современными иллюстраторами.

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