«Царица вода» - подарок АО «ДГК» юным хабаровчанам

Пятнадцать экземпляров книги «Царица вода» передали городской системе библиотек Хабаровска энергетики «Хабаровской генерации» АО «ГДК». Местом для проведения торжественной презентации издания, над которым совместно трудились РусГидро и «Детский дом книги» стала детская библиотека имени Аркадия Гайдара. А гостями праздника - пятьдесят младшеклассников из городской гимназии №6. Книга, выход которой приурочен ко Всемирному дню без интернета, это сборник сказок, мифов и легенд о российских реках. География ее также обширна, как и география пребывания предприятий РусГидро — от Мурманска, до Камчатки. И в каждом регионе организаторы акции делают акцент на «свою» реку, и легенду о ней. Не стал исключением и Хабаровск, и, конечно, в центре внимания оказалась легенда об Амуре.

СКАЗКА, ВМЕСТО ЛЕКЦИИ

Эту легенду маленьким гостям библиотеки имени Аркадия Гайдара рассказали сами ожившие герои сказок и мифов – Царица Вода, жительница болот Кикимора и Магистр Наук. Персонажи увели ребят в мир сказок, развлекли викториной о воде и ее роли в жизни человека, а также разыграли вместе с ними сценку «Император и два дракона», которая пересказывает легенду о происхождении великой дальневосточной реки. Маленькие актеры воплотили в жизнь образы черного и белого драконов, китайского императора и его приближенных-мандаринов, в точности передав содержание легенды о дальневосточной реке, изложенной в книге.

Дети сами стали участниками спектакля. Фото: пресс-служба "ГДК"

Важной частью презентации стал рассказ энергетиков Дальневосточной генерирующей компании о роли воды в производстве электрической и тепловой энергии, о Хабаровских ТЭЦ, главным помощником которых много лет является все тот же Амур.

О РЕКАХ РОССИИ С ВЫДУМКОЙ

- Книгу «Царица вода» отличает свежий взгляд современных авторов, разнообразные и очень талантливые иллюстрации, широкая география представленных рек, - делится заведующая обслуживанием Городской детской библиотеки им. А.Гайдара Лариса Новрузова. – нашим читателям будет интересно узнать из нее и о родном Амуре, и о десятках других российских рек и речек.

Книга будет интересна и детям и взрослым. Фото: пресс-служба "ГДК"

«Царица вода» будет интересна не только детям, но и всем, кто увлекается историей и мифологией. В ней найдут много познавательного любители сказаний о реках, озерах, о таинственных силах природы и их отношениях с человеком, независимо от возраста. Истории, которые попали в книгу «Царица воды», найдены авторами в библиотеках разных краев и областей России, в интернете, услышаны от знакомых, пересказаны по следам изустных рассказов, бытующих в той или иной местности, а потом рассказаны признанными писателями, поэтами-сказочниками и оформлены современными иллюстраторами.