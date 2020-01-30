2020-01-30T09:01:47+03:00
Хабаровский эксперт

Лидер хабаровских коммунистов Петр Перевезенцев о поправках в Конституцию

Слушайте эфир от 30 января 2020 года на 88,3 FM
Надежда ВЫХОДЦЕВАКонстантин ТЕРЕХОВ
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Лидер хабаровских коммунистов Петр Перевезенцев о поправках в КонституциюЛидер хабаровских коммунистов Петр Перевезенцев о поправках в КонституциюФото: Сергей ПЯТКОВ
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Предложение президента об изменение Конституции страны в студии радио "Комсомольская Правда - Хабаровск" мы обсуждали с первым секретарем хабаровского краевого комитета КПРФ Петром Перевезенцевым.

Лидер хабаровских коммунистов Петр Перевезенцев о поправках в Конституцию Фото: Сергей ПЯТКОВ

Лидер хабаровских коммунистов Петр Перевезенцев о поправках в КонституциюФото: Сергей ПЯТКОВ

эксперт Конституция_КПРФ_30_01_2020

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ИСТОЧНИК KP.RU

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