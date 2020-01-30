Лидер хабаровских коммунистов Петр Перевезенцев о поправках в КонституциюФото: Сергей ПЯТКОВ

Предложение президента об изменение Конституции страны в студии радио "Комсомольская Правда - Хабаровск" мы обсуждали с первым секретарем хабаровского краевого комитета КПРФ Петром Перевезенцевым.

Лидер хабаровских коммунистов Петр Перевезенцев о поправках в Конституцию Фото: Сергей ПЯТКОВ

Слушайте эфир от 30 января 2020 года на 88,3 FM

Подпишитесь на новости:

Подпишитесь на новости: