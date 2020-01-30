Лидер хабаровских коммунистов Петр Перевезенцев о поправках в Конституцию
Слушайте эфир от 30 января 2020 года на 88,3 FM
Лидер хабаровских коммунистов Петр Перевезенцев о поправках в КонституциюФото: Сергей ПЯТКОВ
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Предложение президента об изменение Конституции страны в студии радио "Комсомольская Правда - Хабаровск" мы обсуждали с первым секретарем хабаровского краевого комитета КПРФ Петром Перевезенцевым.
Лидер хабаровских коммунистов Петр Перевезенцев о поправках в КонституциюФото: Сергей ПЯТКОВ
эксперт Конституция_КПРФ_30_01_2020
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