Первые ТОСы в Хабаровске: с чего начнут общественники

Хабаровские территории общественного самоуправления делают первые шаги. Сейчас ТОСы ждет регистрация, после чего общественники вплотную займутся своими проектами. Какие меры поддержки готовит администрация города для активных жителей, рассказал заместитель мэра города по связям с общественностью и СМИ Денис Митрофанов.

Денис Митрофанов, заместитель мэра города по связям с общественностью и СМИФото: Сергей ПЯТКОВ