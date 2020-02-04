2020-02-05T06:02:54+03:00
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Первые ТОСы в Хабаровске: с чего начнут общественники

Прямой эфир 5 февраля на частоте 88,3 FM
Константин ТЕРЕХОВУльяна КОСКИНАЭдуард ГРИЩУК
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Первые ТОСы в Хабаровске: с чего начнут общественникиПервые ТОСы в Хабаровске: с чего начнут общественникиФото: Борис КОКУРИН
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Хабаровские территории общественного самоуправления делают первые шаги. Сейчас ТОСы ждет регистрация, после чего общественники вплотную займутся своими проектами. Какие меры поддержки готовит администрация города для активных жителей, рассказал заместитель мэра города по связям с общественностью и СМИ Денис Митрофанов.

Денис Митрофанов, заместитель мэра города по связям с общественностью и СМИ Фото: Сергей ПЯТКОВ

Денис Митрофанов, заместитель мэра города по связям с общественностью и СМИФото: Сергей ПЯТКОВ

Денис Митрофанов 05_02_2020

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ИСТОЧНИК KP.RU

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