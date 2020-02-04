2020-02-05T05:59:45+03:00
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Хабаровчане отметят Международный день бармена

Прямой эфир 5 февраля на частоте 88,3 FM
Константин ТЕРЕХОВУльяна КОСКИНАЭдуард ГРИЩУК
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Хабаровчане отметят Международный день барменаХабаровчане отметят Международный день барменаФото: Борис КОКУРИН
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6 февраля, Международный день бармена. А это значит, что в Хабаровске лучшие бармены со всего Дальнего Востока предстанут в совершенно неожиданных образах, и продемонстрируют новые способы приготовления и подачи коктейля. Программу мероприятия обсудили с официальным представителем Барменской Ассоциации России в Хабаровском крае Вадимом Мурашкиным и основателем московского Дома Барменов Анатолием Павловым.

Хабаровчане отметят Международный день бармена Фото: Сергей ПЯТКОВ

Хабаровчане отметят Международный день барменаФото: Сергей ПЯТКОВ

День Бармена 05_02_2020

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ИСТОЧНИК KP.RU

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