Хабаровчане отметят Международный день бармена
Прямой эфир 5 февраля на частоте 88,3 FM
Хабаровчане отметят Международный день барменаФото: Борис КОКУРИН
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6 февраля, Международный день бармена. А это значит, что в Хабаровске лучшие бармены со всего Дальнего Востока предстанут в совершенно неожиданных образах, и продемонстрируют новые способы приготовления и подачи коктейля. Программу мероприятия обсудили с официальным представителем Барменской Ассоциации России в Хабаровском крае Вадимом Мурашкиным и основателем московского Дома Барменов Анатолием Павловым.
Хабаровчане отметят Международный день барменаФото: Сергей ПЯТКОВ
День Бармена 05_02_2020
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ИСТОЧНИК KP.RU