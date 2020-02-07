Автобусный промо-тур фильма «Счастье в конверте» стартовал 7 февраля во Владивостоке. Завершится он 11 марта в Москве. Автор сценария Евгений Бедарев и кинокритик, pr-директор фильма Мария Безрук в прямом эфире радио «Комсомольская правда-Хабаровск» рассказали все о киноленте, которая собрала три трогательных истории из разных уголков страны.

«Счастье в конверте»: все о премьере фильма на радио «Комсомольская правда-Хабаровск»Фото: Сергей ПЯТКОВ