2020-02-10T05:41:47+03:00
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«Счастье в конверте»: все о премьере фильма на радио «Комсомольская правда-Хабаровск»

Прямой эфир 10 февраля на частоте 88,3 FM
Надежда ВЫХОДЦЕВАУльяна КОСКИНАЭдуард ГРИЩУК
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«Счастье в конверте»: все о премьере фильма на радио «Комсомольская правда-Хабаровск»«Счастье в конверте»: все о премьере фильма на радио «Комсомольская правда-Хабаровск»Фото: Борис КОКУРИН
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Автобусный промо-тур фильма «Счастье в конверте» стартовал 7 февраля во Владивостоке. Завершится он 11 марта в Москве. Автор сценария Евгений Бедарев и кинокритик, pr-директор фильма Мария Безрук в прямом эфире радио «Комсомольская правда-Хабаровск» рассказали все о киноленте, которая собрала три трогательных истории из разных уголков страны.

«Счастье в конверте»: все о премьере фильма на радио «Комсомольская правда-Хабаровск» Фото: Сергей ПЯТКОВ

«Счастье в конверте»: все о премьере фильма на радио «Комсомольская правда-Хабаровск»Фото: Сергей ПЯТКОВ

Счастье в конверте 10_02_2020

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ИСТОЧНИК KP.RU

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