Будьте здоровы или немного о сезонных заболеваниях в Хабаровске

Коронавирус в Хабаровске не зарегистрирован. Однако, стоит предпринять меры профилактике. Они же помогут при ОРВИ, гриппе и внебольничной пневмонии, которые шагают по краевому центру. Когда простудные заболевания схлынут наступит очередь клещевого энцефалита волновать врачей и пациентов. Меры защиты от сезонных хворей в студии радио "Комсомольская Правда - Хабаровск" мы обсуждали с консультантом отдела управления по физической культуре, спорту и здравоохранению администрации Хабаровска Татьяной Захаровой.

Будьте здоровы или немного о сезонных заболеваниях в ХабаровскеФото: Сергей ПЯТКОВ