Ипотека под 2% на строительство дома на ДВ гектаре

Решить жилищный вопрос можно, если построить дом на дальневосточном гектаре. Для строительства можно взять ипотечный кредит под 2% на сумму до 6 миллионов. Другие условия в студии радио "Комсомольская правда - Хабаровск" с Андреем Примаком, начальником отдела по работе с уполномоченными органами по проекту Дальневосточный гектар министерства имущественных отношений Хабаровского края.

Ипотека под 2% на строительство дома на ДВ гектареФото: Сергей ПЯТКОВ

Хабаровск эфир 18_02_2020 Дальневосточный гектар.