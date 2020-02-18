2020-02-18T11:11:21+03:00
Хабаровский эксперт

Ипотека под 2% на строительство дома на ДВ гектаре

Слушайте прямой эфир от 18 февраля 2020 года на 88,3 FM
Надежда ВЫХОДЦЕВА
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Ипотека под 2% на строительство дома на ДВ гектареИпотека под 2% на строительство дома на ДВ гектареФото: Борис КОКУРИН
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Решить жилищный вопрос можно, если построить дом на дальневосточном гектаре. Для строительства можно взять ипотечный кредит под 2% на сумму до 6 миллионов. Другие условия в студии радио "Комсомольская правда - Хабаровск" с Андреем Примаком, начальником отдела по работе с уполномоченными органами по проекту Дальневосточный гектар министерства имущественных отношений Хабаровского края.

Ипотека под 2% на строительство дома на ДВ гектаре Фото: Сергей ПЯТКОВ

Ипотека под 2% на строительство дома на ДВ гектареФото: Сергей ПЯТКОВ

Хабаровск эфир 18_02_2020 Дальневосточный гектар.

эксперт 18_02_2020

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ИСТОЧНИК KP.RU

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