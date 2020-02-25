Масленичная среда известна, как день «Тещиных блинов», но мало кто знает, что помимо традиционного мучного лакомства мамы жены, тесть должен был потчевать зятя специальными напитками. Про сбитень и не только в прямом эфире радио «Комсомольская правда- Хабаровск» рассказали, основатель «Московского дома бармена» Анатолий Павлов и президент «Хабаровской ассоциации барменов» Вадим Мурашкин.

К тёще на блины: готовим традиционный сбитень на радио «Комсомольская правда-Хабаровск»Фото: Сергей ПЯТКОВ

Хабаровск эфир 26_02_2020.