К тёще на блины: готовим традиционный сбитень на радио «Комсомольская правда-Хабаровск»
Прямой эфир 26 февраля на частоте 88,3 FM
К тёще на блины: готовим традиционный сбитень на радио «Комсомольская правда-Хабаровск»Фото: Борис КОКУРИН
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Масленичная среда известна, как день «Тещиных блинов», но мало кто знает, что помимо традиционного мучного лакомства мамы жены, тесть должен был потчевать зятя специальными напитками. Про сбитень и не только в прямом эфире радио «Комсомольская правда- Хабаровск» рассказали, основатель «Московского дома бармена» Анатолий Павлов и президент «Хабаровской ассоциации барменов» Вадим Мурашкин.
К тёще на блины: готовим традиционный сбитень на радио «Комсомольская правда-Хабаровск»Фото: Сергей ПЯТКОВ
Хабаровск эфир 26_02_2020.
Хабаровская ассоциация барменов
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