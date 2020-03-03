2020-03-04T09:15:47+03:00
Это - Хабаровск!

Чего хочет женщина?

Прямой эфир 4 марта на частоте 88,3 FM
Константин ТЕРЕХОВЭдуард ГРИЩУКСергей ПЯТКОВ
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Чего хочет женщина?Чего хочет женщина?Фото: Борис КОКУРИН
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Ни для кого не секрет, что женщина – это воплощение красоты, заботы и сострадания. Говорят, современная женщина пытается понять мужчин, но понимают ли мужчины женщин и способны ли сами женщины постичь себя и свои желания? Чего хочет женщина и как ее понять?

В преддверии 8 марта на радио «Комсомольская правда-Хабаровск» наш постоянный эксперт по вопросам сложной человеческой натуры, психолог, бизнес тренер, Ольги Палеха.

Ольги Палеха психолог, бизнес тренер Фото: Сергей ПЯТКОВ

Ольги Палеха психолог, бизнес тренерФото: Сергей ПЯТКОВ

Хабаровск эфир 04_03_2020.

Ольга Палеха

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ИСТОЧНИК KP.RU

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