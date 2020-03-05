Предупрежден - значит вооружен: специалисты МНТК «Микрохирургия глаза» о способах профилактики и лечения глаукомы

Ежегодно, шестого марта, в России отмечается Всемирный день борьбы с глаукомой. Инициаторы его возникновения - Всемирная ассоциация обществ по борьбе с глаукомой и Всемирная ассоциация пациентов, страдающих глаукомой, в 2008 году предложили учредить дату для привлечения внимания к проблеме и информирования о недуге.

ГЛАУКОМА - БОЛЕЗНЬ ВОЗРАСТНАЯ

Хабаровские медики не отстают от передовых достижений своих западных коллег. В преддверии важной даты специалисты Хабаровского филиала ФГАУ «НМИЦ «МНТК «Микрохирургия глаза» имени академика С.Н. Федорова» Минздрава России делятся с читателями «Комсомолки» своими знаниями в области диагностики и лечения глаукомы, а также дают профилактические советы.

- Развитие большинства болезней глаз - это следствие естественного течения жизни. Человек в процессе жизнедеятельности приобретает различные патологии, в том числе и органа зрения. В настоящее время мы можем констатировать, что причиной развития ряда рефракционных аномалий, таких, как близорукость, является серьезная зрительная нагрузка. Если ребенок с раннего детства сталкивается со значимой зрительной нагрузкой, то это может способствовать формированию близорукости, - отмечает Олег Коленко, директор МНТК «Микрохирургия глаза». - Однако большинство патологий формируются уже в зрелом возрасте. Например, такое заболевание, как катаракта, является наиболее частой причиной снижения зрения у пациентов старшего возраста. Операции по экстракции катаракты в Хабаровском филиале МНТК составляют более 30% от общего числа хирургических вмешательств. Еще одна патология - глаукома. Здесь также прослеживается четкая взаимосвязь развития глаукомы с возрастом.

НЕРВ НЕ ВЫДЕРЖИВАЕТ ДАВЛЕНИЯ

О диагностике и лечении глаукомы в МНТК рассказывает Наталья Поступаева - врач-офтальмолог высшей категории.

- Глаукома - это огромная социальная проблема, - рассказывает Наталья Владимировна. - Она является одной из причин неустранимой слепоты во всем мире. По данным всемирной организации здравоохранения, около шестидесяти миллионов человек на планете страдают глаукомой, и эта цифра ежегодно растет. В России около миллиона пятисот тысяч человек больны глаукомой.

Итак, в чем главная опасность этого заболевания?

- Оно необратимо, поскольку атрофируется зрительный нерв, что в свою очередь приводит к слепоте, - подчеркивает врач. - Кроме того, на ранних стадиях глаукома протекает бессимптомно и не причиняет особенных неудобств пациенту, поэтому люди зачастую элементарно не обращаются за помощью.

Основной причиной возникновения заболевания является повышенное внутриглазное давление. В группе риска люди от сорока лет и старше. Однако специалисты все чаще наблюдают существенное «омоложение болезни». Как отмечает Наталья Владимировна, основная причина этого явления - повышение качества диагностических исследований и уровня медицины в целом, что способствует более раннему выявлению заболевания. Почему же повышается внутриглазное давление у людей?

- В целом глаз устроен так, что каждую секунду вырабатывается внутриглазная жидкость, - объясняет специалист. - В то же время она оттекает по путям оттока. Таким образом соблюдается баланс. Когда он нарушается, внутриглазная жидкость продолжает вырабатываться, а оттока не происходит. Соответственно, она начинает скапливаться в глазу и давить на стенки, а самым чувствительным местом в глазу является зрительный нерв. Постепенно все его волокна погибают и наступает слепота. Причем на начальных стадиях этот процесс происходит незаметно для больного.

ХОДИТЕ К ОКУЛИСТУ!

Получается, что основное коварство глаукомы в том, что человек ее не замечает в течение нескольких лет, пока не болезнь не разовьется. На что следует обратить внимание?

- Это могут быть радужные круги вокруг источника света, иногда пелена перед глазами, - рассказывает Наталья Поступаева. - Но у 54% пациентов никаких жалоб нет. Выявить заболевание на начальной стадии может любой врач-окулист - осмотр глазного дна и проверка внутриглазного давления - часть процедуры стандартного медицинского осмотра. Во-первых, каждому человеку старше сорока лет нужно измерять глазное давление, а как мы уже выяснили, главный фактор риска - это глазное давление, хотя существует форма глаукомы с нормальным давлением. Во-вторых, проводят осмотр с помощью щелевой лампы путей оттока внутриглазной жидкости и глазного дна для выявления изменений в зрительном нерве.

Кроме осмотров в числе врачебных рекомендаций ведение здорового образа жизни и правильный режим питания. Также в качестве фактора риска называют генетическую предрасположенность - иными словами, если в семье есть больные глаукомой, риск заболевания будет выше. Что делать, если заболевание уже выявлено?

- Существуют три пути лечения глаукомы, - рассказывает врач. - Это медикаментозное, хирургическое и лазерное. В первом случае назначаются глазные капли, при этом предпочтение отдается тем, которые максимально удобны для пациента. Существуют капли, которые закапываются раз в сутки. Лечение это длительное, если давление стабилизируется, принимать препарат придется всю жизнь и наблюдаться у специалиста следует раз в три месяца.

ОПЕРАЦИЮ ПРОВЕДУТ БЕСПЛАТНО

Если же капли не помогают, то следует перейти к лазерному или хирургическому вмешательству. Специалисты глаукомного отдела Хабаровского филиала ежегодно проводят более трех тысяч операций. Каждый из трех хирургов высшей категории ежегодно проводит более тысячи операций для пациентов со всего Дальнего Востока. Кстати, вопреки широко распространенному мнению, операции не занимают много времени и могут выполняться на бесплатной основе.

- В нашем центре применяются микроинвазивные технологии, - рассказывает Наталья Владимировна. - При хирургическом вмешательстве пациент проводит в стационаре менее трех суток. При лазерном - лечение возможно амбулаторно в течение одного дня.

Кстати, пациенты из других районов края могут воспользоваться услугами дистанционной записи на оперативное лечение, отправив направление участкового врача по электронной почте, Почтой России либо факсом. Контактные данные указаны на сайте Хабаровского филиала: www.khvmntk.ru.Там же можно более подробно ознакомиться со всем спектром услуг, оказываемых МНТК «Микрохирургия глаза». Также в образовательных целях специалистами Хабаровского филиала организован курс «Школа глаукомного больного», где можно больше узнать о заболевании и способах его лечения.

Адрес: 680033, г. Хабаровск, ул. Тихоокеанская, 211.

Часы работы: 8:30 - 17:00, кроме субботы и воскресенья.

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СПРАВКА «КП»

Глаукома - одна из главных причин слепоты и ухудшения зрения. От нее страдают 100 миллионов человек по всему миру. Каждый пятый слепой утратил зрение в связи с этим заболеванием.

В большинстве случаев патология развивается у людей после 40 лет. Для нее характерно регулярное или периодическое повышение внутриглазного давления. Процесс вызывает развитие дефектов поля зрения, уменьшение остроты видения, атрофию зрительного нерва.

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