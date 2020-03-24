2020-03-25T09:47:04+03:00
Это - Хабаровск!

На страже культуры

Прямой эфир 25 марта на частоте 88,3 FM
Надежда ВЫХОДЦЕВАЭдуард ГРИЩУКСергей ПЯТКОВ
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На страже культурыНа страже культурыФото: Сергей ПЯТКОВ
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25 марта в России ежегодно отмечается День работника культуры. В связи с этой датой, утром, на радио «Комсомольская правда – Хабаровск» мы устроили минимарафон гостей, имеющих непосредственное отношение к этой многогранной сфере.

Открывала его заместитель министра культуры Хабаровского края Ирина Купченко, начав, конечно, с поздравлений в адрес всех работников культуры. Ирина Александровна рассказала об особом отношении правительства края к культурной отрасли, кто из специалистов этой сферы удостоился особого упоминания за последнее время и какие меры для развития культуры края предпринимаются в настоящее время.

Ирина Купченко, заместитель министра культуры Хабаровского края Фото: Сергей ПЯТКОВ

Ирина Купченко, заместитель министра культуры Хабаровского краяФото: Сергей ПЯТКОВ

Следом за ней, в студии «Комсомолки» появился, без преувеличения, человек – легенда, знаменитый хабаровский композитор Дмитрий Голланд. Прямо в свой 60-летний юбилей Дмитрий Эрихович рассказал насколько извилист и тернист путь композитора и, разумеется, выслушал поздравления от коллектива радио «Комсомольская правда - Хабаровск» и от лица их многочисленных слушателей.

Дмитрий Голланд, композитор Фото: Сергей ПЯТКОВ

Дмитрий Голланд, композиторФото: Сергей ПЯТКОВ

Ну а, возвращаясь к актуальной повестке в контексте заявленной темы, генеральный директор Хабаровского краевого музея им. Н.И. Гродекова, депутат Законодательной думы Хабаровского края Иван Крюков рассказал об особенностях функционирования музеев в условиях пандемии коронавируса и, введенного из-за нее, карантина. Иван отметил, что современный музей – это не только выставочные залы, но гораздо большее и карантин не помеха культурному просвещению.

Иван Крюков, генеральный директор Хабаровского краевого музея им. Н.И. Гродекова, депутат Законодательной думы Хабаровского края Фото: Сергей ПЯТКОВ

Иван Крюков, генеральный директор Хабаровского краевого музея им. Н.И. Гродекова, депутат Законодательной думы Хабаровского краяФото: Сергей ПЯТКОВ

Это Хабаровск 25_03_2020.

Слушайте все это и не только в нашем подкасте от 25 марта

На страже культуры

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ИСТОЧНИК KP.RU

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