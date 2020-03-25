Из Японии с любовью

Страна Восходящего Солнца. Такая близкая географически и такая далекая ментально. Однако некоторые наши соотечественники умудряются не только чувствовать себя в этом загадочном государстве, как рыба в воде, но и строить головокружительную карьеру. О пятнадцатилетнем опыте успешной жизни в Японии рассказала наша необычная гостья. Этим утром на радио «Комсомольская правда - Хабаровск» Анастасия Сакума (@natchi_sakumi), модель, общественный деятель и очень многогранная личность.

Анастасия Сакума, модель, общественный деятельФото: Сергей ПЯТКОВ

В прямом эфире Анастасия поделилась особенностями самореализации в Японии и поведала о разнице менталитетов между нашими народами.

Анастасия Сакума, модель, общественный деятельФото: Сергей ПЯТКОВ

Как живется русскому человеку в стране высоких технологий, аниме и древних традиций слушайте в нашем подкасте.

Анастасия Сакума, модель, общественный деятельФото: Сергей ПЯТКОВ

Это Хабаровск 25_03_2020.