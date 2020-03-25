2020-03-25T10:52:46+03:00
Это - Хабаровск!

Социальная защищенность

Прямой эфир 25 марта на частоте 88,3 FM
Надежда ВЫХОДЦЕВАЭдуард ГРИЩУКСергей ПЯТКОВ
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Социальная защищенностьСоциальная защищенностьФото: Сергей ПЯТКОВ
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2020 год в России объявлен Годом памяти и славы, всвязи с 75-ой годовщиной Великой Победы. Ветераны Великой Отечественной войны получат ко Дню Победы по 75 тысяч рублей. Об этом заявил Президент РФ Владимир Путин на встрече с бывшими жителями блокадного Ленинграда. Для тружеников тыла размер выплаты составит 50 тысяч рублей. Вместе с тем, Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал подписал распоряжение "О единовременной денежной выплате отдельным категориям граждан в связи с 75-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне". В студии радио «Комсомольская правда – Хабаровск» заместитель министра социальной защиты населения Хабаровского края Михаил Бурлака рассказал о единовременных выплатах ветеранам.

Михаил Бурлака, заместитель министра социальной защиты населения Фото: Сергей ПЯТКОВ

Михаил Бурлака, заместитель министра социальной защиты населенияФото: Сергей ПЯТКОВ

Однако растут в цене не только пособия, но и товары на прилавках магазинов. О стремительно растущих ценах поговорили с помощником прокурора Центрального района города Хабаровска, Зинаидой Морозовой и начальником отдела торговли министерства сельского хозяйства Хабаровского края, Розой Качайкиной.

Зинаида Морозова, помощник прокурора Центрального района города Хабаровска и Роза Качайкина, начальник отдела торговли министерства сельского хозяйства Хабаровского края Фото: Сергей ПЯТКОВ

Зинаида Морозова, помощник прокурора Центрального района города Хабаровска и Роза Качайкина, начальник отдела торговли министерства сельского хозяйства Хабаровского краяФото: Сергей ПЯТКОВ

Это Хабаровск 25_03_2020.

ИСТОЧНИК KP.RU

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