2020-04-01T10:15:47+03:00
Это - Хабаровск!

У вас один глаз не накрашен! С первым апреля!

Прямой эфир 1 апреля на 88,3 FM
Эдуард ГРИЩУКСергей ПЯТКОВ
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У вас один глаз не накрашен! С первым апреля!У вас один глаз не накрашен! С первым апреля!Фото: Сергей ПЯТКОВ
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И смех, и слёзы, и... коронавирус… И многое другое успели обсудить этим утром. В Международный день смеха, в студию радио «Комсомольская правда — Хабаровск» мы пригласили особого соведущего – поэта-юмориста, автора блога «От мата до Кондрата», Алексея Кондратьева. С его помощью, несмотря на невеселую в целом, информационную повестку, эфир прошел под девизом «не смех сквозь слезы, а смех до слез!»

Коронавирус затронул все пласты населения, и людей глубоко верующих взволновало обращение патриарха Кирилла с просьбой отказаться от посещения церквей. В студии «Комсомолки» обсудили, как регулируется работа храмов и почему важно внесение в Конституцию упоминание Бога, вместе с клириком Хабаровской епархии, иереем Николаем Столбиковым.

Йерей Николай Столбиков, клирик Хабаровской епархии Фото: Сергей ПЯТКОВ

Йерей Николай Столбиков, клирик Хабаровской епархииФото: Сергей ПЯТКОВ

Частично продолжая религиозную таматику, вспомнили о том, что в разгаре Великий пост, который для христиан является самым строгим. Семь недель, до самой Пасхи, верующим рекомендовано воздерживаться от пищи, содержащей мясо, рыбу, молоко и яйца. Да и питание такое подходит не всем. А вот кому лучше не поститься и как сохранить иммунитет во время пандемии, рассказала тренер по дыхательной гимнастике бодифлекс и нутрициолог Ольга Букина.

Ольга Букина, тренером по дыхательной гимнастике и нутрициолог Фото: Сергей ПЯТКОВ

Ольга Букина, тренером по дыхательной гимнастике и нутрициологФото: Сергей ПЯТКОВ

«Думайте о том, на что вы имеете влияние!», – призывает коуч и психолог Ольга Палеха. На сегодняшний день это один и самых важных советов. Как сохранять спокойствие и зачем ставить воду перед телевизором, она рассказала в утреннем эфире.

Ольга Палеха, коуч и психолог Фото: Сергей ПЯТКОВ

Ольга Палеха, коуч и психологФото: Сергей ПЯТКОВ

В рамках проекта Комсомольской правды #будьдома радио «Комсомольская правда – Хабаровск» продолжает свой арт-марафон #культуранадом. В его рамках гостями студии стали музыканты из молодой группы VoDa (#Voda_band), которые исполнили каверы на зарубежные хиты.

группа VoDa Фото: Сергей ПЯТКОВ

группа VoDaФото: Сергей ПЯТКОВ

А сразу после этого, солистки Хабаровского музыкального театра Марина Симонова и Марина Рябцева рассказали, почему не хотят строить карьеру на западе и исполнили несколько потрясающих песен.

Марина Симонова и Марина Рябцева артистки-вокалистки Краевого музыкального театра Фото: Сергей ПЯТКОВ

Марина Симонова и Марина Рябцева артистки-вокалистки Краевого музыкального театраФото: Сергей ПЯТКОВ

Это Хабаровск 01_04_2020.

Все это слушайте в нашем подкасте от 1 апреля 2020.

1 апреля на радио Комсомольская правда - Хабаровск

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ИСТОЧНИК KP.RU

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