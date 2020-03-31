культуранадом напоила «Черничным вино»

Скоро безопасно будет только читать книгу. Все прочие встречи с искусством сейчас ограничены. Такое положение дел не устраивает радио «Комсомольская правда — Хабаровск», поэтому для вас в рамках проекта #культуранадом очень нежный дуэт с необычным названием «Чәрничноә Vino» исполнил свои песни «Белка в колесе», «Малосемейка», «Коммуналка» и рассказал, как девушки пришли к созданию дуэта и на каких площадках можно послушать их песни.

Это Хабаровск 31_03_2020.