2020-03-31T11:48:12+03:00
Это - Хабаровск!

культуранадом напоила «Черничным вино»

Прямой эфир 31 апреля на 88,3 FM
Надежда ВЫХОДЦЕВАЭдуард ГРИЩУКСергей ПЯТКОВ
Поделиться:
культуранадом напоила «Черничным вино»культуранадом напоила «Черничным вино»Фото: Сергей ПЯТКОВ
Изменить размер текста:

Скоро безопасно будет только читать книгу. Все прочие встречи с искусством сейчас ограничены. Такое положение дел не устраивает радио «Комсомольская правда — Хабаровск», поэтому для вас в рамках проекта #культуранадом очень нежный дуэт с необычным названием «Чәрничноә Vino» исполнил свои песни «Белка в колесе», «Малосемейка», «Коммуналка» и рассказал, как девушки пришли к созданию дуэта и на каких площадках можно послушать их песни.

«Чәрничноә Vino» Фото: Сергей ПЯТКОВ

«Чәрничноә Vino»Фото: Сергей ПЯТКОВ

Это Хабаровск 31_03_2020.

Черничное вино

00:00
00:00

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
Московская студия 8-800-200-97-02
+7 (967) 200-97-02 +7 (967) 200-97-02
Региональная студия 8 (4212) 75-25-05+7 (909) 852-33-22+7 (909) 852-33-22
СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ
Новости 24
Восьмой случай заражения коронавирусом подтвердили в Хабаровском крае
В Еврейской автономии отремонтируют 27 километров дорог
На аэродроме в Хабаровске прогремели взрывы
Чиновники и дружинники устроят рейды на улицах Хабаровска
В Хабаровском крае началась реализация программы «Сельская ипотека»
Машины для дезинфекции улиц задействуют в Хабаровске
Еще четыре переправы закрыли в Хабаровском крае на 31 марта 2020 года
Пожар рядом с крупным торговым центром потушили в Хабаровске
Начальника из полиции оштрафовали в Хабаровске
Нерабочая неделя в Хабаровском крае: на почте изменили формат обслуживания
Нерабочая неделя в Хабаровске: временно не принимают посетителей в центре занятости
В зооцентре Комсомольска просят горожан о помощи для животных
Посевная кампания стартовала в Хабаровском крае
У нескольких воров в Хабаровске случился день невезения
Бани все-таки закрыли на карантин в Хабаровске
В ЕАО полицейские нашли подростков, бегающих по железной дороге
Ситуация с коронавирусом в Хабаровском крае на 31 марта 2020 года
Жителей Хабаровского края призывают не выходить на улицу
В Хабаровском крае проводят рейды по незакрытым торговым точкам
Мотоциклист пострадал в аварии с иномаркой в Хабаровске
В мэрии Хабаровска ограничили прием граждан
В Хабаровске охранную зону освободили от гаража
В Китае по соседству с ЕАО и Хабаровским краем 30 марта два зараженных коронавирусом
Обстановка в Хабаровском крае 31 марта 2020 года: погода, заболеваемость, радиационный фон
Суд арестовал обвиняемого в убийстве трехлетней давности в Хабаровском крае
Депутаты отдадут служебные машины медикам в Хабаровском крае