Бизнесу в Хабаровском крае помогут пережить сложное время в условиях коронавируса

Власти в Хабаровском крае одновременно стараются держать оборону коронавируса и решать проблемы, которые невидимый человеческому глазу COVID-19 успевает создавать. Часть решений направлена в том числе и на поддержку местного бизнеса.

ПРИОСТАНОВЛЕНИЕ ПРОВЕРОК

Напомним, ранее в Роспотребнадзоре объявили о временном приостановлении проверок в отношении организаций и индивидуальных предпринимателей. Надзорные процедуры откладывают до 1 мая 2020 года. Речь идет о назначении проверок, в отношении которых применяются положения Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля».

- Исключение - внеплановые проверки, которые проводят в связи с причинением вреда жизни, здоровью граждан, возникновению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Также не отменили проверки, проводимые с целью выдачи разрешений, лицензий, иных документов, имеющих разрешительный характер, - прокомментировали в региональном Роспотребнадзоре.

Накануне, 31 марта, стало известно о поручении губернатора Сергея Фургала краевым контрольно-надзорным органам. Речь также шла о приостановке назначений плановых и внеплановых проверок в отношении бизнеса до 1 мая 2020 года.

- Проверки, проводимые сейчас, должны закончиться в максимально короткие сроки. Назначенные проверки отменят за исключением внеплановых, проводимых в связи с причинением вреда жизни, здоровью граждан, возникновением чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Также остаются в силе проверочные мероприятия, необходимые для выдачи разрешений, - прокомментировали в главном контрольном управлении губернатора и правительства края.

Аналогичные меры рекомендовали ввести и главам муниципальных образований.

СНИЖЕНИЕ АРЕНДНОЙ СТАВКИ

Чтобы поддержать бизнес в условиях угрозы распространения коронавируса, власти краевой столицы снизили арендную ставку для бизнеса из «зоны риска» на 20 процентов.

- Финансовая уступка распространяется на заведения общественного питания, кинотеатры, частные центры дополнительного образования детей. Пока определено, что такой льготный период продлится три месяца, - рассказал директор АО «ЦИТ» Сергей Гришин.

Предприниматели надеются и на другие меры поддержки, например, на особый режим налогообложения и отсрочки платежей по аренде государственного и муниципального имущества. Обсуждение этих вопросов закончилось на том, что члены Ассоциации рестораторов обобщат свои предложения по поддержке индустрии гостеприимства и направят их в органы власти.