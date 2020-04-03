Регистрация браков и разводов в Хабаровском крае во время коронавируса: заявления в ЗАГСах временно не принимают

Коронавирус, кажется, затронул все сферы жизни в Хабаровском крае. Из-за него, треклятого, закрыли детские сады, приостановили работу некоторых промышленных предприятий, ученикам заменили посещение школы дистанционным обучением, перенесли экзамены для старшеклассников, культурная жизнь ушла в онлайн - и это далеко не весь список изменений. Много чего произошло с появлением коронавируса. Среди последних новостей о коварном COVID-19 - из-за него в ЗАГСах региона перестанут принимать заявления на регистрацию брака и оформление развода.

НЕМНОГО ХРОНИКИ

Сначала, в конце марта, в регионе решили ввести ограничения по случаю регистрации брака. Молодоженам предлагали по возможности отказаться от проведения регистрации брака в торжественной обстановке. Если перенести мероприятие не получалось, тогда рекомендовали ограничить количество участников до 10 человек, включая работников ЗАГС, работающих на мероприятии.

Накануне, 1 апреля, в краевой столице церемонию регистрации решили проводить «по-тихому». Это означало, что прием будут вести только по предварительной записи, все торжества полностью отменят. Кроме того, чтобы получить заветный штамп в паспорте, молодоженам предложили прийти в ЗАГС в масках и без «свиты». Сам процесс заключения брака должен был выглядеть так: специалисты заберут документы, сделают необходимые отметки и вернут обратно.

- В пятницу, 3 апреля, в Хабаровске собирались пожениться 14 пар. Специалисты ЗАГС обзвонили будущих супругов и предупредили их о сложившейся ситуации. Только одна пара решила перенести регистрацию на более поздний срок, - рассказали в пресс-службе городской администрации.

По данным на 2 апреля, в ЗАГСах края на ближайшие два месяца не будут принимать заявления на заключение и расторжение браков.

«СОВЕТУЕМ ВОЗДЕРЖАТЬСЯ»

Итак, на май-апрель заявления от молодоженов и от желающих развестись принимать не будут. Однако на всякое правило есть исключение - если молодожены, которые ранее уже подали заявления, откажутся от присутствия гостей и согласятся, что называется, один на один встретиться с работником ЗАГСА, то заветные штампы в их паспортах все же появятся.

- На ближайшее время советуем воздержаться от торжественных регистраций. Соответствующие рекомендации Минюста РФ направлены главам городских округов и муниципальных районов края. Однако большая часть пар, которые подали заявление ранее, согласны на ограничительные меры и готовы заключить брак без гостей, то есть только в присутствии работника органов ЗАГС, - прокомментировали в комитете по делам ЗАГС и архивов правительства края.

Отметим также, что в ЗАГСах региона продолжат регистрировать рождение, установление отцовства, перемену имени, усыновление/удочерение и смерть. При этом время нахождения посетителей в помещении отдела ЗАГС сведут до минимума. Подать и получить документы можно будет только по предварительной записи. Напомним, подать заявление на регистрацию актов гражданского состояния и получение документов по ранее зарегистрированным актам гражданского состояния можно на едином портале госуслуг.

Жителей Хабаровска и Хабаровского края убедительно просят соблюдать режим самоизоляции. Не выходите из дома без особой нужды. Пожалуйста, максимально сократите контакты с родственниками и друзьями. Если вы все-таки по необходимости оказались на улице, помните, дистанция между вами и другими людьми должна быть не меньше полутора метров.